Günlük burç yorumları: 9 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

9 Ağustos Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 AĞUSTOS Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, aşk ve parasal kazanç anlamında geçmişe dair meselelerin tekrar karşımıza gelmesinin işaretçisidir. Merkür gerilediği için geçmişte yaşadığımız tecrübelere, yanılgılarımıza veya deneyimlerimizi göz önüne alarak duruma bakmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, ailevi ilişkileriniz başta olmak üzere, kişisel anlamdaki girişimler, çalışma hayatınız ve sağlığınızı ilgilendiren konular üzerinde bilinçli olmamızda fayda var. Merkür gerilediği için, ani kararlar vermemek lazım. Aşırı gururlu ve abartılı davranmak yanlış olur. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, gönlünüzün içinde hiç kimsenin bilmediği bazı özel sıkıntıların sizi yorduğunun göstergesidir. Bunlar aslında geçmişle alakalıdır. Aşk hayatınız, çocuklar, yakın çevrenizle ilişkinizin bilinçli şekilde gözden geçirilmesinde yarar var. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, maddi konuların, ilerisi adına düşünülen planların, sosyal yaşantımız ve ilişkilerimizin, ailevi konuların tekrar gözden geçirilmesi yönünde yararlıdır. Merkür gerilerken, bu bizi yanılmaktan koruduğu gibi, kararlarımızı tekrar gözden geçirmemiz uygun olur. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, iş hayatımızdan, yakın çevre ilişkilerimize kadar geniş bir alanda kişisel tüm kararlarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Hiçbir şeyi şansa bırakamayız. Merkür geri hareket dönemindeyiz. Bu sıralarda yapılan gözlem ve inceleme, bize doğru yönde ilerlememiz için faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, derinlikli olarak hem maddi hem ilişki hem de geleceğe dönük projelerinizi gözden geçirmeniz yönünde önemlidir. Merkür geri hareket dönemindeyiz. Eski yanlışları yapmamak istiyorsak, bilinçli davranmalıyız. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, ilerisi adına tüm plan ve projelerin, ilişkilerin, ortaklıkların, kişisel anlamda önem taşıyan tüm kararlarımızın gözden geçirilmesi gerekiyor. Merkür geri hareket dönemindeyiz. Olan biten her ne varsa, gerçekçi şekilde ele almak gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız