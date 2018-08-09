Günlük burç yorumları: 9 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

9 Ağustos Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, aşk ve parasal kazanç anlamında geçmişe dair meselelerin tekrar karşımıza gelmesinin işaretçisidir. Merkür gerilediği için geçmişte yaşadığımız tecrübelere, yanılgılarımıza veya deneyimlerimizi göz önüne alarak duruma bakmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, ailevi ilişkileriniz başta olmak üzere, kişisel anlamdaki girişimler, çalışma hayatınız ve sağlığınızı ilgilendiren konular üzerinde bilinçli olmamızda fayda var. Merkür gerilediği için, ani kararlar vermemek lazım. Aşırı gururlu ve abartılı davranmak yanlış olur. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, gönlünüzün içinde hiç kimsenin bilmediği bazı özel sıkıntıların sizi yorduğunun göstergesidir. Bunlar aslında geçmişle alakalıdır. Aşk hayatınız, çocuklar, yakın çevrenizle ilişkinizin bilinçli şekilde gözden geçirilmesinde yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, maddi konuların, ilerisi adına düşünülen planların, sosyal yaşantımız ve ilişkilerimizin, ailevi konuların tekrar gözden geçirilmesi yönünde yararlıdır. Merkür gerilerken, bu bizi yanılmaktan koruduğu gibi, kararlarımızı tekrar gözden geçirmemiz uygun olur. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, iş hayatımızdan, yakın çevre ilişkilerimize kadar geniş bir alanda kişisel tüm kararlarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Hiçbir şeyi şansa bırakamayız. Merkür geri hareket dönemindeyiz. Bu sıralarda yapılan gözlem ve inceleme, bize doğru yönde ilerlememiz için faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, derinlikli olarak hem maddi hem ilişki hem de geleceğe dönük projelerinizi gözden geçirmeniz yönünde önemlidir. Merkür geri hareket dönemindeyiz. Eski yanlışları yapmamak istiyorsak, bilinçli davranmalıyız. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, ilerisi adına tüm plan ve projelerin, ilişkilerin, ortaklıkların, kişisel anlamda önem taşıyan tüm kararlarımızın gözden geçirilmesi gerekiyor. Merkür geri hareket dönemindeyiz. Olan biten her ne varsa, gerçekçi şekilde ele almak gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, iş hayatınız, ilişkiniz ve sizi derinden derine rahatsız eden, fakat kimseye belli etmediğiniz her ne sıkıntınız varsa, bunların bilinçli şekilde gözden geçirilmesi lazım. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, çalışma hayatımız, sağlığımız, ilerisi adına düşündüğümüz tüm planların gerçekçi, bilinçli bir şekilde ele alınması gerekiyor. Öylesine, gelip geçici işler veya ilişkilerin yararı yok. Atacağımız adımın sağlam olması için, analiz önemli. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, başkalarıyla alakalı olan iş, para, ilişki anlamındaki bağlantılara tekrar bir bakmanız, analiz etmeniz, abartılı düşünmemeniz gerektiğini hatırlatıyor. Geçmişte yaşadıklarımızı unutmayalım. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, başta özel hayatınız, ilişkiniz olmak üzere, ailevi, eğitim, ticaret, iş gibi meselelerin tekrar ele alınması yönünde önem taşıyor. Merkür geri hareket sürecindeyiz. O nedenle, gözümüze hoş gelen veya zorlayan durumlara bilinçli ve geçmiş tecrübelerimiz yönünde bakmak gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 05:06 Güneş-Merkür kavuşumu, çalışma hayatınız, çevre ilişkileriniz, mali her türlü meselenin tekrar bir ele alınmasını gerektiriyor. Merkür geri hareket dönemindeyiz. O nedenle, riskli kararlar vermemek, abartılı hareket etmemek lazım. Analizde bulunmak, bilinçli olmak gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız
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