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Günlük burç yorumları: 9 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 07:35 | Son Güncelleme

9 Haziran Cumartesi günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 9 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

9 Haziran Cumartesi günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 HAZİRAN

Koç Günlük Burç Yorumu

Sizi etkileyen, kendinizi güvensiz hissetmenize neden olan her şeye tepki gösterirsiniz. Aslında haklısınız. Ancak birilerinin bunu kabul etmesi mümkün olmayabilir. Tabii ki sakin olacağız. Bu süre içinde bir şeyleri çözeceğim diye kendimizi üzmeyeceğiz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Cumartesi gününe, saat 10:29 Ay-Güneş görünüm etkisinde adım atıyoruz. Birikimlerinizi değerlendirmek adına kısa vadeli ancak kazandırıcı olanın tespitinde önem taşır. İleriye yönelik olarak umutlarınız yükselir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 10:29 Ay-Güneş arasında oluşuyor. Yeni ve olumlu yönde arkadaşlıklar kurulur, hangi konuda olursa olsun başarılı ilerlersiniz. Yaşam sevinciniz yükselir. Bu enerji, sizi neşelendirici ve hayata bağlayıcıdır. Umudunuz yükselir.

1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları
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Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Cumartesi günümüz, saat 10:29 Ay-Güneş görünümüyle başlıyor. Özgür olmadığınızı veya baskı altına alındığınızı düşünüyorsanız bu enerjiyi arkanızda bir güç biliniz. Bu sizi canlandırır, moralinizi yerine getirir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Cumartesi gününün ilk etkili görünümü, saat 10:29 Ay-Güneş arasında oluşuyor. Motivasyon gücünüz yükselir. Geleceğe dair umudunuz artar. Bu saatlerde aktifsiniz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, saat 10:29 Ay-Güneş arasında oluşan görünüm meseleleri artı ve eksileriyle ele almanızı sağlar. Acele etmeyip, bilinçli düşünürseniz doğru karar verirsiniz.

2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Cumartesi gününün ilk etkili görünümü, saat 10:29 Ay-Güneş arasında oluşuyor. İletişimde başarınız yüksek. Fikirlerinizi dışa karşı güçlü şekilde ifade edersiniz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Cumartesi gününün ilk etkili görünümü, saat 10:29 Ay-Güneş arasında oluşuyor. Önceden planlanmış bir görüşmenin işaretçisidir. Hızlıca halletmeniz gereken tüm işleriniz için bu enerji faydalıdır.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 10:29 Ay-Güneş görünüm etkisinde hem ilişkiniz hem de bu saatte yapılacak işleri organize edebilmek mümkündür. Sevdiğiniz kişiyle aranızdaki konuşma sizin açınızdan heyecan verici olabilir.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Cumartesi gününün ilk etkili görünümü, saat 10:29 Ay-Güneş arasında oluşuyor. Hoşunuza gitmeyen bir durum olursa, fikrinizi söylemekten çekinmezsiniz. Bu görünüm aktif bir iletişimin göstergesidir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Saat 19:03 Ay-Merkür görünümü, çevrenizle olan konuşmaların, yazışmaların işaretçisidir. Sizden farklı yönde düşünen kişilerin canınızı sıkmasına izin vermezsiniz. Düşüncelerinizi güvenle dışa yansıtırsınız.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Cumartesi gününün ilk etkili görünümü, saat 10:29 Ay-Güneş arasında oluşuyor. Size kuvvet veriyor. İletişimde bulunmak, sevdiklerinizle olmak, hoşunuza giden bir şeyler yapmak sizi mutlu edecektir.

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