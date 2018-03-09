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Günlük burç yorumları 9 Mart Cuma - İrem Su'dan 2018 Mart aylık burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 07:00 | Son Güncelleme

9 Mart Cuma günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün ve bu ay burcunuz sizin için ne diyor? Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında 12 burçta nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? Bugün Jüpiter gerilemesi ile geçmişi sorgulayacağız. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları 9 Mart Cuma - İrem Su'dan 2018 Mart aylık burç yorumları

9 Mart Cuma günü için ünlü astrolog İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Bugün Jüpiter gerilemesi nedeniyle burçlara nasıl etkileyecek burç yorumlarınızda okuyabilirsiniz. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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9 MART CUMA İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Sezgileriniz yoluyla size sunulan içsel gücünüzü büyüten bu dönem, özel ilişkileri, başkalarıyla ortak maddi işlerinizi ve bağlantılarınızı tekrar gözden geçirerek eksikleri saptamanızda, gelişmek adına bir daha bakmanızda etkilidir.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu sizlerin özel veya iş amaçlı ortaklıkları, evlilik gibi uzun süreli ilişkileri, sözleşmeye dayalı işleri tekrar gözden geçirmenizi sağlayan bir süreçtir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu süreç bir yandan geçtiğimiz Ekim 2017 tarihinden bu yana olan gelişmelere bakmak ve geri hareket sonrasına hazırlanmaktır.

1 - 11 Mart haftalık burç yorumları1 - 11 Mart haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu süreç bir yanıyla geçmişin analiz diğer yanıyla geleceğin hazırlığıdır. Hangi konularda? Öncelikle aşk hayatımıza bakacağız.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu süreç bir yanıyla Ekim 2017 tarihinden bu yana olanlara bir bakmak, diğer yanıyla Temmuz sonrasına hazırlıktır. Bu dönemde, ailemizle ilgili durumlara bakacağız.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu süreç hem geçtiğimiz Ekim 2017 tarihinden bu yana olanlara bir bakmak hem de Temmuz sonrasına bir hazırlık yapmaktır. Bu dönem, eğitimden, iş girişimlerine, yakınlarımızla ilişkimizden yolculuklara kadar geniş bir alanda etkilidir.

Burcunuz için 20 etkili tavsiyeBurcunuz için 20 etkili tavsiye

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu süreç paraya yaklaşım tarzımızı, ihtiyaçlarımızı, güvence olarak gördüğümüz değerlerimizi yeniden gözden geçirmemizi sağlayacaktır.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter burcunuzda gerileyecek. Bu süreçte ilişki, sorumluluklar, aile konularına ve en önemlisi kendinize bir bakış halidir. Geçtiğimiz Ekim 2017 tarihinden bu yana kişisel anlamda sizi etkileyen durumları, kararları, yaşananları şimdi tekrar gözden geçireceksiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu dönem hem geçtiğimiz Ekim 2017 tarihinden bu yana olanlara bakmak hem de geri hareket sonrasına hazırlık anlamı taşır.

2018 Mart ayı aylık burç yorumları2018 Mart ayı aylık burç yorumları

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu süreç toplumsal yaşantımızı, ilişkilerimizi, dünya ile bağımızı, ideallerimizi yeniden ele alma zamanıdır. Bu kadar çalışkan ve zorluklara rağmen ayakta durmayı bilecek kadar dayanıklı Oğlaklar dinlenmeyi, kendilerine zaman ayırmayı bilmeliler.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Kariyer hayatı ve sorumlulukları işaret eden alanda etkili olacak bu süreç, geçtiğimiz Ekim 2017 tarihinden bu yana verilen kararların geldiği noktayı görebilmemizi sağlıyor. Aslına bakarsak bu süreç bir onarım zamanıdır.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu dönemi bir içe yönelme, enerjimizi toplama ve gereksiz yüklerden arınma olarak görüyorum. Bir tür ruhsal detoks gibi. Evet buna ihtiyacımız var.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


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