Günlük burç yorumları 9 Mart Cuma - İrem Su'dan 2018 Mart aylık burç yorumları

9 Mart Cuma günü için ünlü astrolog İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Bugün Jüpiter gerilemesi nedeniyle burçlara nasıl etkileyecek burç yorumlarınızda okuyabilirsiniz. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ 9 MART CUMA İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Sezgileriniz yoluyla size sunulan içsel gücünüzü büyüten bu dönem, özel ilişkileri, başkalarıyla ortak maddi işlerinizi ve bağlantılarınızı tekrar gözden geçirerek eksikleri saptamanızda, gelişmek adına bir daha bakmanızda etkilidir. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu sizlerin özel veya iş amaçlı ortaklıkları, evlilik gibi uzun süreli ilişkileri, sözleşmeye dayalı işleri tekrar gözden geçirmenizi sağlayan bir süreçtir. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu süreç bir yandan geçtiğimiz Ekim 2017 tarihinden bu yana olan gelişmelere bakmak ve geri hareket sonrasına hazırlanmaktır.

1 - 11 Mart haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu süreç bir yanıyla geçmişin analiz diğer yanıyla geleceğin hazırlığıdır. Hangi konularda? Öncelikle aşk hayatımıza bakacağız. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu süreç bir yanıyla Ekim 2017 tarihinden bu yana olanlara bir bakmak, diğer yanıyla Temmuz sonrasına hazırlıktır. Bu dönemde, ailemizle ilgili durumlara bakacağız. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu süreç hem geçtiğimiz Ekim 2017 tarihinden bu yana olanlara bir bakmak hem de Temmuz sonrasına bir hazırlık yapmaktır. Bu dönem, eğitimden, iş girişimlerine, yakınlarımızla ilişkimizden yolculuklara kadar geniş bir alanda etkilidir. Burcunuz için 20 etkili tavsiye Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu süreç paraya yaklaşım tarzımızı, ihtiyaçlarımızı, güvence olarak gördüğümüz değerlerimizi yeniden gözden geçirmemizi sağlayacaktır.