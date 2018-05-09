Günlük burç yorumları: 9 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

9 Mayıs Çarşamba günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 7-13 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 MAYIS ÇARŞAMBA Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Çarşamba gününe, saat 03:39 Güneş-Jüpiter karşıtlık etkisinde başlıyoruz. Harcamaların, önemli ihtiyaçların alımına göre ayarlanması şarttır. Abartıya kaçamayız. Bütçemize göre hareket etmek yararlı olacaktır. Kredi kartlarına yüklenmek, sonrasında ödemede zorluk çekecekseniz tabii ki dikkatli olmanızı gerektirir. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Çarşamba günümüz, saat 03:39 Güneş-Jüpiter karşıtlık etkisinde başlıyor. İlişkimizde güven olgusu bir hayli önemli. Her iki tarafın da birbirlerini destekler şekilde hareket etmeleri, bir problem varsa birlikte çözüm yolu bulmaları, inatçı tavırlardan kaçınmaları gerekir. Birbirinizi maddi-manevi yönde desteklemelisiniz. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, saat 03:39 Güneş-Jüpiter karşıtlık etkisinde Çarşamba gününe adım atacağız. Maddi-manevi anlamda güvende olma arzusu ön planda. İster istemez hassas düşünüyoruz. Bir şekilde sıkıntıları aşarak rahat etmek niyetindeyiz. Bu enerji kimilerinde sorunları çok fazla büyütmeye yol açabilir.

7 - 13 Mayıs haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Çarşamba günümüz, saat 03:39 Güneş-Jüpiter karşıtlık etkisinde başlıyor. Kaliteli bir yaşam arzusu bir hayli ön planda olacak. Görüştüğümüz insanların seçkin ve güvenilir olmasına özen göstermeliyiz. Adım attığımız işlerin uzun vadeli olması önemlidir. Kendi değerinizi birilerine veya bir şeylere bağlamak yerine, bizzat özgüvenli şekilde, sağlıklı verimli olana yöneliniz. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 03:39 itibariyle etkili Güneş-Jüpiter karşıtlığında güne adım atıyoruz. İş hayatında başarıyı, toplum içinde saygın bir yer edinmeyi, güven içinde yaşamayı fazlasıyla önemsediğimiz bir gündeyiz. Bunlardan bir tanesi bile eksik olsa, kendimizi rahat hissetmeyiz. Ancak abartıya kaçmamalıyız. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 03:39 itibariyle etkili Güneş-Jüpiter karşıtlığı, kazançlı işlerin uzun vadeli şekilde düzenlenmesini sağlar. Hemen olacak veya hemen sonuçlanacak diye düşünmeyelim. Atılan bir adım, girilen bir kapı, atlatılan bir basamak gibi görürsek, sabırlı ve istikrarlı ilerlemiş oluruz. Hukuki konularda da etkili olan bu görünüm, haklarınızı elde edebilme mücadelesidir.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Çarşamba gününe, saat 03:39 Güneş-Jüpiter karşıtlık etkisinde başlıyoruz. Hukukla ilgili işlerin mutlaka uzman kişilere danışılarak, artı ve eksileriyle ele alarak, iyi gözlemde bulunularak halledilmesinde yarar var. Hırslı, kibirli, aşırı gururlu şekilde hareket etmemekte yarar var. Neyse hakkımız onu gözetelim. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Çarşamba gününe, saat 03:39 Güneş-Jüpiter karşıtlık etkisinde adım atıyoruz. İlişki tercihinde bulunurken maddi-manevi açıdan güvenceyi merkez alacağız. devam eden beraberliklerde bu görünüm, karşılıklı güven arzusunun maddi-manevi yönden gözden geçirilmesini sağlar. İster istemez para olgusu öne çıkar. Kaliteli yaşamı, güvenceyi sunan kişiyi isteriz. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar Çarşamba günümüz, saat 03:39 itibariyle Güneş-Jüpiter karşıtlık etkisinde başlıyor. İşimizdeki başarı kadar maddi-manevi güvencemiz de önemli. Sağlığımız, verimli çalışmamız, günlük hayattan zevk almamız buna bağlı. Ancak şunu da unutmayalım. Kendimize güvenimiz de çok kıymetli.