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Günlük burç yorumları: 9 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 06:55 | Son Güncelleme

9 Mayıs Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde Mayıs ayının ilk haftasında sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 7-13 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 9 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

9 Mayıs Çarşamba günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 7-13 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 MAYIS ÇARŞAMBA

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Çarşamba gününe, saat 03:39 Güneş-Jüpiter karşıtlık etkisinde başlıyoruz. Harcamaların, önemli ihtiyaçların alımına göre ayarlanması şarttır. Abartıya kaçamayız. Bütçemize göre hareket etmek yararlı olacaktır. Kredi kartlarına yüklenmek, sonrasında ödemede zorluk çekecekseniz tabii ki dikkatli olmanızı gerektirir.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Çarşamba günümüz, saat 03:39 Güneş-Jüpiter karşıtlık etkisinde başlıyor. İlişkimizde güven olgusu bir hayli önemli. Her iki tarafın da birbirlerini destekler şekilde hareket etmeleri, bir problem varsa birlikte çözüm yolu bulmaları, inatçı tavırlardan kaçınmaları gerekir. Birbirinizi maddi-manevi yönde desteklemelisiniz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, saat 03:39 Güneş-Jüpiter karşıtlık etkisinde Çarşamba gününe adım atacağız. Maddi-manevi anlamda güvende olma arzusu ön planda. İster istemez hassas düşünüyoruz. Bir şekilde sıkıntıları aşarak rahat etmek niyetindeyiz. Bu enerji kimilerinde sorunları çok fazla büyütmeye yol açabilir.

7 - 13 Mayıs haftalık burç yorumları7 - 13 Mayıs haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Çarşamba günümüz, saat 03:39 Güneş-Jüpiter karşıtlık etkisinde başlıyor. Kaliteli bir yaşam arzusu bir hayli ön planda olacak. Görüştüğümüz insanların seçkin ve güvenilir olmasına özen göstermeliyiz. Adım attığımız işlerin uzun vadeli olması önemlidir. Kendi değerinizi birilerine veya bir şeylere bağlamak yerine, bizzat özgüvenli şekilde, sağlıklı verimli olana yöneliniz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 03:39 itibariyle etkili Güneş-Jüpiter karşıtlığında güne adım atıyoruz. İş hayatında başarıyı, toplum içinde saygın bir yer edinmeyi, güven içinde yaşamayı fazlasıyla önemsediğimiz bir gündeyiz. Bunlardan bir tanesi bile eksik olsa, kendimizi rahat hissetmeyiz. Ancak abartıya kaçmamalıyız.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 03:39 itibariyle etkili Güneş-Jüpiter karşıtlığı, kazançlı işlerin uzun vadeli şekilde düzenlenmesini sağlar. Hemen olacak veya hemen sonuçlanacak diye düşünmeyelim. Atılan bir adım, girilen bir kapı, atlatılan bir basamak gibi görürsek, sabırlı ve istikrarlı ilerlemiş oluruz. Hukuki konularda da etkili olan bu görünüm, haklarınızı elde edebilme mücadelesidir.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları2018 Mayıs ayı aylık yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Çarşamba gününe, saat 03:39 Güneş-Jüpiter karşıtlık etkisinde başlıyoruz. Hukukla ilgili işlerin mutlaka uzman kişilere danışılarak, artı ve eksileriyle ele alarak, iyi gözlemde bulunularak halledilmesinde yarar var. Hırslı, kibirli, aşırı gururlu şekilde hareket etmemekte yarar var. Neyse hakkımız onu gözetelim.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Çarşamba gününe, saat 03:39 Güneş-Jüpiter karşıtlık etkisinde adım atıyoruz. İlişki tercihinde bulunurken maddi-manevi açıdan güvenceyi merkez alacağız. devam eden beraberliklerde bu görünüm, karşılıklı güven arzusunun maddi-manevi yönden gözden geçirilmesini sağlar. İster istemez para olgusu öne çıkar. Kaliteli yaşamı, güvenceyi sunan kişiyi isteriz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Çarşamba günümüz, saat 03:39 itibariyle Güneş-Jüpiter karşıtlık etkisinde başlıyor. İşimizdeki başarı kadar maddi-manevi güvencemiz de önemli. Sağlığımız, verimli çalışmamız, günlük hayattan zevk almamız buna bağlı. Ancak şunu da unutmayalım. Kendimize güvenimiz de çok kıymetli.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Çarşamba gününe, saat 03:39 Güneş-Jüpiter karşıtlık etkisinde başlıyoruz. Güven duygumuz üzerinde olumlu bir tesir yaratan bu enerji, hayatın güzelliklerini yaşama, arzumuzun çoğalmasına işarettir. Maddi-manevi anlamda rahat olmak isteriz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 03:39 itibariyle etkili Güneş-Jüpiter karşıtlığında güne adım atıyoruz. Ev, aile, güvence konuları öne çıkıyor. Bunları sağlam ve uzun vadeli şekilde ele almak zamanı geldi. Birkaç gün boyuca, planladığımız işleri yoluna koyabiliriz. Para kazanmak, huzurlu olmak, güvende yaşamak olguları, aile içinde, ev ortamında veya ofis çalışmalarında önemseniyor. İş hayatında çıkarlarımızı düşünüyoruz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Çarşamba günümüz, saat 03:39 itibariyle Güneş-Jüpiter karşıtlık etkisinde başlıyor. Birkaç gün boyunca yakınlarımızdan destek, ilgi ve takdir görmek isteriz. Huzurlu ortamları tercih ederiz. Güven duygusu bir hayli önem kazanır. Canlanmak, kendimizi toparlamak için planlar yapabiliriz.

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