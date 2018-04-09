Günlük burç yorumları: 9 Nisan Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Nisan ayının ikinci haftasına başladık. 9 Nisan Pazartesi günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ 9 NİSAN PAZARTESİ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 09:50 itibariyle Ay-Kova burcunda ilerleyecek. Bu geçiş, özgürce hareket edebilmenizde destekleyicidir. Yüreğinizdeki inancı, hayallerinizi gerçekleştirme kararlılığınızı, dostluklarınızı ve umutlarınızı güçlendirici bu etki altında, işlerinizi hevesli bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 09:50 Ay-Kova burcu seyir etkinliğinde her ne kadar mesafe duygunuz ön planda olsa da, çıkarlarınız söz konusu olduğunda, bazı kişilerle iyi geçinmeye çalışmalı hatta planlarınızı bu bakış açısı çerçevesinde düzenlemelisiniz. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 09:50 itibariyle Kova burcunda ilerleyecek Ay, çevrenizle olan her türlü bağlantınızda, tarafsız düşünmenizi ve sempatik bir şekilde davranmanızı sağlayıcıdır. İster yeni bir ortamda soluk alın, isterseniz tanıdıklarınızla bir arada olun farketmez, bugün ilerici bir dünya görüşü ile durumu gözden geçirebilir, farklı ve sıra dışı olan yenilikleri yaşamınızda uygulamayı arzu edebilirsiniz.

9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 09:50 itibariyle Ay-Kova burcunda seyrine başlayacak. Gerek yakınlarınız ve gerekse diğer kişilerle olan her türlü bağlantınızda tarafsız bir şekilde düşünmeye çalışmanız gayet yararlıdır. Bu sayede olayları hassas bir şekilde ele almak yerine, mantıklı bir şekilde gözden geçirmeniz mümkün olabilir. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 09:50 itibariyle Ay, karşıt burcunuz Kovada ilerleyecek. Bireyliğinizden taviz vermek niyetinde olmadığınız, özgürce hareket ederek kendinizi ifade etmek istediğiniz yeni bir güne adım atmaktasınız. Gün boyu Kova burcunda ilerleyecek Ay, kendinizi mutlu hissetmediğiniz, doyuma ulaşmadığınız konularda gerçekçi bir şekilde gözden geçirmelerde bulunarak neler yapabileceğinizi düşünmeniz açısından destekleyicidir. Ancak yine de fikirlerinizi açıklarken, bir girişimde bulunurken dikkatli olmakta yarar vardır. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 09:50 itibariyle Ay-Kova burcunda ilerlediğinde, ifade gücünüzü yükseltici ve özgür bir biçimde hareket etmenizi sağlayıcıdır. Her ne kadar belli bir grubun içinde yer alsanız da, bugün kimsenin sizi yönlendirmesine izin vermeniz mümkün değildir. Çünkü böyle gittiği takdirde, hedeflerinizi gerçekleştirmeniz neredeyse imkansızdır. Yaşam stilinizden düşüncelerinize kadar çevrenizdeki kişilerden çok daha zeki ve farklı olduğunuzun bilincindesiniz.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 09:50 itibariyle Kova burcunda ilerleyecek Ay, sizi en çok nelerin mutlu ettiğini, hayattan beklentilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Söz gelimi, bir günü nasıl geçiriyorsunuz? İş hayatınız veya günlük yaşamda kimlerle haşır neşirsiniz. Nelerle uğraşıyorsunuz. Bunca stresi üzerinizden atmak adına neler yapıyorsunuz. İşte bu sorulara cevap ararken belki de sadece çalıştığınızı, ihtiyaçlarınız adına ter döktüğünüzü, birileri mutlu olsun diye yaşadığınızı fark edebilirsiniz. Ay-Kova burcu geçişi sizi bireysel manada hareket etmenizde destekleyicidir. İlişkinizde sorun mu var? Bugün problemlerinizi net bir şekilde ifade edebilir, sizi rahatsız eden konuları partnerinize iletebilirsiniz. Hayatınızda şu aralar birisi yoksa, karşı cinsle sıcak ve samimi bağlantı kurabilirsiniz. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 09:50 itibariyle etkili olacak Ay-Kova burcu seyir etkisinde, hayata dair kaygı duymanız doğaldır. Hatta kendinizi oldukça yalnız hissedebilirsiniz. Nasıl bir gelecek sizi beklemekte ve yine tek başınıza mı mücadele etmek zorundasınız. İşte bu soruların cevabı, maddi güvenliğiniz adına yeni bir şeyler yapmak gerekliliğini size hatırlatıcı olabilir.

Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 09:50 itibariyle sözel gücünüzü çevrenizdeki insanlara göstererek, arzu ettiğiniz konularda liderliğinizi ilan edebilirsiniz. Ay- Kova burcu seyir etkinliğinde, kafanızın içinde yer alan planlarınızı hayata geçirirken süslü kelimeler kullanabilir, karşınızdaki insanları, istekleriniz doğrultusunda yönlendirebilirsiniz. Aşk konusunda özellikle karşı cins üzerinde etkili olabilir ve dilediğiniz kişiyi etkilersiniz. Kendinizle çatışmadan, yüreğinizin git dediği yere kolayca ulaşabilirsiniz. Maddi konularda geçmişe ait olan sorunları tekrar ele almak için uygun etkiler altındasınız. 2018 yılında burçları neler bekliyor?

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat 09:50 tibariyle Ay-Kova burcunda ilerleyecek. Böylece sözel iletişiminiz ve güven duygunuz ön planda. Gerekli kişilerle irtibata geçebilir ve fikirlerinizden, planlarınızdan söz ederek gücünüzü ortaya koydunuz mu, başarmamanız için bir sebep yoktur. Mali konularda görüşmeler olabilir veya aktif davranabiliriz. Bu arada bazı kişiler hayat görünüşünüze ve düşünce yapınıza uymayan bir eda ile size yönelebilirler.