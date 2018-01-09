Günlük burç yorumları 9 Ocak Salı - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Son Güncelleme 6 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 09:11 |6 saat önce

2018'in ikinci haftasında 9 Ocak için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte 9 Ocak Salı günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

2018'in ikinci haftasının ikinci günü yani 9 Ocak için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 9 Ocak Pazartesi günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 OCAK Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 01:25 itibariyle Terazi burcunda oluşacak son dördün dış dünyadaki konumumuz, toplum içindeki tanınmışlığımız insanların bizi nasıl gördükleri sorusu bugün kafamızın içini kurcalayabilir. Başarılı olmalıyım, insanlar beni saymalı ve sevmeli, iyi bir statüde olmalıyım diye düşünebiliriz. Ancak hayat sadece dışarıdaki insanların bizi nasıl gördüğü veya canla başla çalışmaktan mı ibarettir. Tabii ki değil. İnsan omzuna yaslanabileceği ve onu gerçekten sevebilecek bir insana ihtiyaç duyabilir. İşte bugünkü sondördün beraberlik ve iş hayatındaki baskıların göstergesidir. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 01:25 itibariyle Terazi burcunda oluşacak son dördün, yabancı ülke, dış ticaret, din, felsefe, hukuk ve yüksek eğitim, yayıncılık, politika, bilimsel ve ticari konulardaki işlerde, kuralların, engellemelerin, bürokratik sıkıntıların işaretçisidir. İşlerinizin düzgün şekilde yürümesi için, bazı kişilerle işbirliği yapmanız gerekebilir. Bencil düşünmek yanlış olacaktır.

İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 01:25 itibariyle Terazi burcunda oluşacak son dördün, parasal anlamda bir çıkış yolu aradığımızın göstergesi. Sözgelimi bebek sahibi olmadan önce finansal açıdan her şeyin yerli yerine oturtulması gerektiğini düşündüğünüzü gösterebilir. Kimi aşk için uzlaşmaya açıktır. Ancak aranızdaki sorunlar öyle kolayca çözülür gibi değildir. Bir yandan nazik bir şekilde dengeler sarsılmasın diye hareket ederken diğer taraftan bir türlü düzelmeyen sorunlar yüzünden keyifsizleşiriz. Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 01:25 itibariyle Terazi burcunda oluşacak son dördün, ilişkinizde huzur bulmak ve uyum yaratmak arzumuzu işaret ediyor. Ancak bir yandan da gerçekçi düşünmek gerekiyor. Duruma bakmak lazım. Eğer ayrı yolların yolcusu bir çiftseniz, tek taraflı uzlaşma ile nereye kadar gidebilirsiniz? bugün önemli olan kendinize özen göstermeniz, bazı şeyler yolunda gitmiyorsa zorlamak yerine sakince düşünmeye çalışarak moralinizi yüksek tutmanızdır. Eninde sonunda bu sıkıntılar aşılacaktır. Siz yeter ki umudunuzu kaybetmeyiniz.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Saat 01:25 itibariyle Terazi burcunda oluşacak sondördün, bir yandan günlük işlerinizi yerine getirmek zorundasınız, diğer taraftan çevrenizdeki insanlara karşı nazik davranmaya çalışmanız gerekebilir. Bu da sıkıntıya neden olabilir. Kimileri işsiz bazılarımız sağlık şikayetleri var. Bütün bunlar hayatın farklı yönleriyle dengemizi bozuyor. Benim tavsiyem dışa karşı nazik olacağım diye, kendinizi stres içine sokmamanızdır. Bazı işleri halledelim diye de kendinize baskı uygulamayınız. Çünkü siz dikkat ettikçe, bir şeyler ters gidebilir. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 01:25 itibariyle Terazi burcunda oluşacak sondördün, bir yandan para kazanmak adına insanlarla iyi geçinmeye çalışmamız diğer taraftan hayatın zevkli yanlarından mahrum kalışımız. Sorumluluklar ve ilişkiler. İnsanın kafasını boşaltabileceği bir alan bırakmıyor. Para yüzünden birilerine ağam paşam demek zorunda kalıyoruz. Her şey gelip bir şekilde buna bağlanıyor. İyi de ne zaman rahat edeceğim sorusu kafamıza takılıyor. Bireysel olarak hareket edemiyoruz. İşte bütün bunlar özellikle bu saatte bizi biraz tedirgin edeceğe benziyor.

Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 01:25 itibariyle Terazi burcunda oluşacak sondördün, bir yandan dengeniz bozulmasın diye mantıklı düşünmeye çalışırsınız. Ancak diğer taraftan aileniz ve yuvanızla ilgili konularda baskı altındasınızdır. Sizi huzursuz eden nedenlere çare ararken kendinize daha fazla yüklenebilirsiniz. İşte bu stres demektir. İlk önce sağlığınızı bozar. Onun için bugün lütfen bir şeyleri yerli yerine koyacağım diye üzülmeyin. Kendinizi oyalayacak, mutlu edecek bir şeyler yapın. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Saat 01:25 itibariyle Terazi burcunda oluşacak sondördün, mutlaka başarılı olması gerektiğini düşünen bireyin kendi iç derinliklerinde huzura duyduğun ihtiyacın simgesidir. Hayat bize öyle dayatımlarda bulunuyor ki, çalışmalısın, kazanmalısın, büyüklerini saymalısın, susmalısın, kurallara uymalısın, ailenin sözünü dinlemelisin, bir yuva kurup evlenmelisin. Peki biz ne düşünüyoruz, aslında biz ne istiyoruz diye soran yok. Herkes söz birliği yapmış gibi mertlikten, güçlü olmaktan, tuttuğunu koparmaktan dem vuruyor. Ancak hayat denilen ve bir kez yaşanabilecek bu armağanın hiç mi tadı çıkarılmayacak veyahut birileri sırtımızı hiç mi sıvazlamayacak, yaptıklarımız sürekli yetersiz bulunulup sürekli birileriyle mi kıyaslanacağız. Günü olumlu geçirmenin yolu, kendinize özen göstermek. O bunu dedi, şu bunu söyledi diyerek stres altına girmemektir.

Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar Saat 01:25 itibariyle Terazi burcunda oluşacak sondördün, sosyal gruplar ve bağlantıda olduğunuz insanlar vasıtasıyla edinilen parayı temsil edebilir. İşimizi tanıtmak, hedefimize ulaşmak, insanlarla kontak içinde olmak gerekiyor. Çünkü çevreniz ne kadar geniş olursa kazanacağınız miktar o denli büyük olacaktır. Bu örneklemelerden çıkardığımız anlam, reklamın son derece önemli olduğudur. Kişi bazı yeteneklere sahip olabilir. Gerçekten işinin ehli de olabilir. Ancak dışa açılmıyorsa ve bazı kişilerle bağlantılar kuramıyorsa gelir kaynakları yaratabilmesi zordur. İşte bu zorluk bir hayli canınızı sıkar. Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar Saat 01:25 itibariyle Terazi burcunda oluşacak sondördün etkisinde, işler pek düşündüğümüz gibi ilerlemeyebilir. Gecikmeler olabilir. Siz bunları halletmek için efor sarf edersiniz. Ancak aksilikler yakamızı bırakmaz. Yapmamız gereken, biraz oluruna bırakmak. Tamam bu kadar elimden geliyor diyerek yavaş bir şekilde düzene koymaktır. Aceleye gerek yok bugün.