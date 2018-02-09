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Günlük burç yorumları 9 Şubat Cuma - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 07:08 | Son Güncelleme

9 Şubat Cuma günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, 1-11 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2018 yıllık burç yorumları...

Günlük burç yorumları 9 Şubat Cuma - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

9 Şubat Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. Haberimizde İrem Su sizler için değerlendirdi. İşte 4 Şubat Pazar günlük burç yorumları, 1-11 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 Şubat Cuma

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Spor aktiviteleri, karşılaşmalar, fanatik biçimde sloganlar, rakiplerinize karşı üstünlük bir hayli önem taşır. Eğer kişinin istediği bir şey olmuyorsa bir hayli abartılı tepkilerde bulunabilir. Çabuk sıkılma, heyecanlanma, öne atılma arzusu bir hayli yoğundur.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Cinsellik yaşama arzunuz yükselir. Astrolojik olarak Ay kadın, Mars erkek ilkesidir. Bu durum, kadınsı veya erkeksi özelliklerimizin baskın hale gelmesidir. Arzuların yükselişi kadar, gerginliğin de etkili olacağı bu saatlerde dikkatli olmakta yarar vardır.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Abartılı hareketlerden mutlaka kaçınılmalı, gerekiyorsa bu saatlerde tartışmamaya, birbirinize karşı anlayışlı olmaya çalışmakta yarar vardır. Bu görünüm özellikle spor aktivitelerinde karşı tarafı yenebilmek için verilen mücadelenin göstergesidir.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Eğer aynı ortamda arkadaşlarınızla ortaklaşa bir aktivite söz konusu ise, bu enerji bir şekilde yarar sağlar. Fakat bir anlaşmazlık varsa, bir olayı çözüme kavuşturmanız gerekiyorsa, bu enerji altında anlaşmak pek kolay olmaz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Eğer erkekseniz bir bayanla, bayansanız bir erkekle ilişkiye girmenin göstergesidir. Ancak bu ilişki her iki tarafın da birbiri üzerindeki etkisinin yoğun olacağını gösterir. Onun için dikkatlice hareket edilmesinde yarar vardır.

Başak Günlük Burç Yorumu

Kimsenin bizi anlamadığını, zorluklarda yanımızda olmadıklarını düşünebiliriz. Övgüye ihtiyaç duyarız. Oysaki insan dışarıda aramaktan ziyade kendi içinde bunları oluşturarak ve elindeki güzelliklerin kıymetini bilerek gelişebilir.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Fanatik söylevler, grupların bir araya gelerek ortak eylem düzenlemesi şeklinde gelişmeler yaşanabilir. Özgürce hareket etmenizi, sivri dilinizi çekinmeden konuşmanızı, sert tepkilerde bulunarak birilerinin dikkatini çekmenize neden olabilir. Amaç ne ise, ona göre sonuçlanır.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Eğer bir şeye inanmışsanız hemen harekete geçerek onu elde etmek istersiniz. Kredi alımlarında mutlaka faizlere ve geri ödemelere dikkat etmenizi, bir iş kuracaksanız mutlaka enine boyuna araştırmanızı tavsiye ediyorum.

Yay Günlük Burç Yorumu

Öylesine hareketli, öylesine aktif ve öylesine özgür hareket etmek istersiniz ki, başkalarının ne düşündüğünün hiçbir önemi yoktur. Duygu ve istekler birbirleriyle aynı rotada olduğundan, gayet hızlı bir şekilde öne çıkabilirsiniz.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sağlığınıza bugün biraz daha özen gösteriniz. Bu kavuşum, beklenmedik bir durumun sizi öfkelendirmesine neden olabilir. İlişkilerde birbirinize ters davranışlar, sözler sarf etmeyiniz. Bu enerji, gizli bir şeyi öğrenerek kızmanıza ve gereğinden fazla tepki göstermenize neden olabilir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sosyal hayatla temasınız bir hayli yoğunlaşır. Özgürce kendinizi ifade edebilirsiniz. Bir eylemde bulunmak için birçok kişiyle bir araya gelebilirsiniz. Enerjinizi tek bir alana yöneltmeniz halinde ok yaydan fırlamış gibi hedefinize koşarsınız.

Balık Günlük Burç Yorumu

Eğer gerginseniz, bu kavuşumun etkisi altında yanlış bir eylemde bulunabilirsiniz. Hukuki konular, yasal haklarınız için mücadele, toplum önüne çıkma, sorumlulukların yükselişi gibi geniş bir alanda etkili olacak bu kavuşum, bazı kişilerle tartışmanıza neden olabilir. Dikkatli olmayı da bilelim lütfen.

1-11 Şubat haftalık burç yorumları


2018 Şubat ayı aylık burç yorumları


31 Ocak Tam Ay Tutulması


2018 yılında burçları neler bekliyor?


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