Günlük burç yorumları 9 Şubat Cuma - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

9 Şubat Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. Haberimizde İrem Su sizler için değerlendirdi. İşte 4 Şubat Pazar günlük burç yorumları, 1-11 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 Şubat Cuma Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Spor aktiviteleri, karşılaşmalar, fanatik biçimde sloganlar, rakiplerinize karşı üstünlük bir hayli önem taşır. Eğer kişinin istediği bir şey olmuyorsa bir hayli abartılı tepkilerde bulunabilir. Çabuk sıkılma, heyecanlanma, öne atılma arzusu bir hayli yoğundur. Boğa Günlük Burç Yorumu Cinsellik yaşama arzunuz yükselir. Astrolojik olarak Ay kadın, Mars erkek ilkesidir. Bu durum, kadınsı veya erkeksi özelliklerimizin baskın hale gelmesidir. Arzuların yükselişi kadar, gerginliğin de etkili olacağı bu saatlerde dikkatli olmakta yarar vardır. İkizler Günlük Burç Yorumu Abartılı hareketlerden mutlaka kaçınılmalı, gerekiyorsa bu saatlerde tartışmamaya, birbirinize karşı anlayışlı olmaya çalışmakta yarar vardır. Bu görünüm özellikle spor aktivitelerinde karşı tarafı yenebilmek için verilen mücadelenin göstergesidir.

Yengeç Günlük Burç Yorumu Eğer aynı ortamda arkadaşlarınızla ortaklaşa bir aktivite söz konusu ise, bu enerji bir şekilde yarar sağlar. Fakat bir anlaşmazlık varsa, bir olayı çözüme kavuşturmanız gerekiyorsa, bu enerji altında anlaşmak pek kolay olmaz. Aslan Günlük Burç Yorumu Eğer erkekseniz bir bayanla, bayansanız bir erkekle ilişkiye girmenin göstergesidir. Ancak bu ilişki her iki tarafın da birbiri üzerindeki etkisinin yoğun olacağını gösterir. Onun için dikkatlice hareket edilmesinde yarar vardır. Başak Günlük Burç Yorumu Kimsenin bizi anlamadığını, zorluklarda yanımızda olmadıklarını düşünebiliriz. Övgüye ihtiyaç duyarız. Oysaki insan dışarıda aramaktan ziyade kendi içinde bunları oluşturarak ve elindeki güzelliklerin kıymetini bilerek gelişebilir. Terazi Günlük Burç Yorumu Fanatik söylevler, grupların bir araya gelerek ortak eylem düzenlemesi şeklinde gelişmeler yaşanabilir. Özgürce hareket etmenizi, sivri dilinizi çekinmeden konuşmanızı, sert tepkilerde bulunarak birilerinin dikkatini çekmenize neden olabilir. Amaç ne ise, ona göre sonuçlanır.