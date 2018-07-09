Günlük burç yorumları: 9 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları (9-15 Temmuz haftalık burç yorumları)

9 Temmuz Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu Merkür-Jüpiter görünümü, finansal konularda araştırma yapılmadan, piyasa şartları gözetilmeden karar verilmemesi gerektiğini gösteriyor. Hesabımızı bilmek lazım. Olumlu bir hava estiren bu görünüm dikkat edilmediği takdirde iyimserliğin sorunlara yol açabileceğini vurguluyor. Ödemelerinizi yapmanız, bütçenizi kontrol etmeniz faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, Saat 03:11 Ay-Pluto görünümü, derinlemesine yapılan incelemelerin, kendinizi garanti altına almak adına son derece kararlı bir şekilde hareket edeceğinizin göstergesidir. Küçücük şeyler bile bizi mutlu etmeye yetecektir. Ruhunuz huzur, sakinlik, rahatlık, mutluluk arayışındadır ve buna ulaşması gayet kolay olur. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, Saat 03:11 Ay-Pluto görünümü, kredi, ortaklık konuları ve maddi meseleler üzerinde derinlikli düşünmek gerekiyor. Dünyevi zevklere düşkünlüğümüz artarken, rahatınızı bozmak istemeyeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, Saat 03:11 Ay-Pluto görünümü, güven olgusunun ilişkilerde bizzat önemli olacağını, sizin de buna göre kararlarınızı vereceğinizi işaret ediyor. Değerleri koruma altına alacaksınız. Güven ve huzur veren kişilerle olmak, bağlantıda bulunmak isteyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, Saat 03:11 Ay-Pluto görünümü, güven ve istikrarlı bir yaşam sürmek için öncelikle hayatınızı garanti altına alacak şekilde derinlemesine düşünmenin önemini işaret ediyor. Tabii ki maddi ve manevi anlamda sağlam olanı tercih etmemizi sağlayacak. Kafamızda soru işareti uyandıran hiçbir şeyden hoşlanmayacağız. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, Saat 03:11 Ay-Pluto görünümü, aşk hayatınız, eğitim ve iş yaşamınızla ilgili konularda bu görünüm size kuvvet sunuyor. Kazanmak, kazandığımızı sağlama almak, garantide olmak isteyeceğiz. Ancak güven olgusunun ne kadar kıymetli olduğunu bilerek hareket edelim. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, Saat 03:11 Ay-Pluto görünümü, hem ev-aile hem de mali konular üzerinde güçlenme yönünde tüm kararların tekrar bir ele alınmasının önemini vurguluyor. Vergiler, muhasebe, kredi ile borçlanma gibi meselelere ilerisi adına güvenli yoksa değil mi diyerek bakmanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, Saat 03:11 Ay-Pluto görünüm etkisinde ilişkimizi derinlikli bir şekilde gözden geçireceğiz. Artık yaş tahtaya ayak basmak istemiyoruz. Eğer gerçekten doğru ise devam edeceğiz. Yoksa uzatıp daha fazla canımızı sıkmayacağız. Huzur ve güvenin hayatınızdaki önemi her anlamda kıymetlenir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Ay-Boşluk süresince kafanızı bir şeylere takarsınız. Başkalarıyla anlaşmak pek kolay olmaz. Problemleri çözmek zor olabilir. Dikkatli ve tedbirli olmak gerekir. Boşlukta yapılması gereken en olumlu hareket, rutin programı uygulamak, sıra dışı bir şeyler yerine gidişata ayak uydurmaktır. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar, Saat 03:11 Ay-Pluto görünümü, aşk hayatınız ve yaşamsal konularda sizi güçlendiriyor ve derinlikli düşünülmesini sağlıyor. Sağlamlığı önemsememizi sağlıyor. Aşkta ve kişisel anlamda tüm kararlarımızda bu güvence olgusu bir hayli etkili. İşlerimizi halletmemiz, düzenlememiz kolaydır. Bu enerji huzur vericidir. Sağlam olana yöneltir. Devamını okumak için tıklayınız