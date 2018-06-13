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Günlük burç yorumları: İkizler burcunda doğacak olan Yeniay'ın burçlara olan etkileri (13 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 06:57 | Son Güncelleme

13 Haziran Çarşamba günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 11-17 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: İkizler burcunda doğacak olan Yeniay'ın burçlara olan etkileri (13 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları)

13 Haziran Çarşamba günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz.

Mynet Astroloji Danışmanı İremSu 13 Haziran İkizler burcunda doğacak olan Yeniay'ın etkilerini yorumladı ve burçlara olan etkilerini analiz etti. İşte günlük burç yorumları, 11-17 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 HAZİRAN

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak Yeniayda, iş veya farklı bir nedenle yeni bir çevrede yaşamak isteyebilirsiniz. Sözgelimi, bir eve taşınabilir veya iş yeriniz değişebilir. Kardeşlerinizle ilgili gelişmeler yaşanır. Eğitmenlik, ilginizi çeken bir konuyla alakalı bilgilenmek, iletişime dönük aktiviteler ve seyahatler gündeminizde yer alır.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak YENİAY, kazanç konularında ailenize, kardeşlerinize destek olmanın veya onlarla birlikte çalışmanın işaretçisidir. Ticari faaliyetler, satış, pazarlama, iletişim, seyahatle ilgili alanlardan para kazanabilirsiniz. El becerileri, aile mesleği, yazmak, konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak bu Yeniayda etkili gözüküyor.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, 13 Haziran saat 22:43 burcunuzda doğacak YENİAY, sözel ve yazı becerisine dayalı, iletişime dönük ve aktif şekilde fikirlerinizi öne süreceğiniz işlerin, girişimlerin göstergesidir. Hatta bu yönde insanlara yol göstererek, bildiklerinizi paylaşarak, danışmanlık vererek para kazanabilirsiniz.

Yeni ay İkizler burcunda doğuyor! İşte burcunuza olan etkisiYeni ay İkizler burcunda doğuyor! İşte burcunuza olan etkisi
13 Haziran 2018 İkizler burcunda Yeniay13 Haziran 2018 İkizler burcunda Yeniay
11-17 Haziran haftalık burç yorumları11-17 Haziran haftalık burç yorumları
Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak Yeniay, iç dünyanızdaki gerginliğin, her şeye herkese karşı belli bir mesafe takınmanın, hatta sinirlenmenin, bazı gizli düşünce ve planların işaretçisidir. Ne yaptığınızın bilinmesini istemezsiniz. Çünkü hazırlık yapıyor, bu nedenle gizliyor olabilirsiniz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak YENİAY, işlerinizi yeniden planlamada, tekrar gözden geçirmede etkilidir. Hatta öyle bir yenilik düşünürsünüz ki, sizi bir anda mutlu etsin, rahatlatsın. Bu Yeniay dostluklar, sosyal yaşam veya hayatın genelinde duyarlı olduğumuzu vurguluyor.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak YENİAY, iletişime dönük bir meslekte yeni bir girişimin, plan ve projenin işaretçisidir. Daha önce başlanmış bir işin tamamlanma süreci de olabilir. Uyum sağlama dönemini gösterebilir. Bir ürünün başkalarına satış, tanıtım veya sergilenmesi yönündeki işlerin de göstergesi olan bu Yeniay, dostlarınızla olan bağlantının, onlardan görülecek desteğin veya sizi çekemeyen kişilerle aranıza mesafe koymanın da işaretçisidir.

2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak YENİAY, değişime açık fakat aynı zamanda alıştığınız düzene de olan bağlılığınızın işaretçisidir. Evet, bir şeyler yapmak istiyoruz. Ancak tam manasıyla güvenmeden harekete geçmek yanlış olabilir. Araştırmak, bilgilenmek, iyice anlamak gerekiyor.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak YENİAY, beklediğimiz bir para, devam eden bir dava, miras veya hukukla alakalı meseleleri çözmek isteğimizin işaretçisidir. Bu konuda iletişimde bulunuruz, başkalarıyla bağlantıya geçeriz, haklarımızı araştırırız. Önemli proje ve planlarımızı gerçekleştirmek amaçlı yurtdışı bağlantılarda bulunuruz. Kredi çekimi, burs veya bir destek alarak işlerimizi yoluna koymaya çalışırız.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak YENİAY, ilişkide karşılıklı fikir paylaşımı, birlikte vakit geçirme, ortak ilgi alanları ve kafaca anlaşmanın önemini vurguluyor. Ayrıca maddi-manevi anlamda güvence arzumuzu işaretliyor. Bu yoksa eğer problemleri gözümüzde büyütürüz. Bekar Yaylar ilişkide bu olguları fazlasıyla önemserler. Eşinizin size destek olmasını istersiniz.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak YENİAY, günlük hayatın temposunu yükselten, ajandanızı mutlaka kontrol etmenizi veya yeniden düzenlemenizi gerektiren zamandır. İletişim, haberleşme, sözel ve yazı anlamda etkilidir. Her şeyi düşünmek zorunda kalış sizi biraz yoracak. Ancak birçok ayrıntının da farkına varacağız. Bu aydınlatıcıdır. Tabii ki sağlığımıza önem vereceğiz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak YENİAY, ilginizi çalışma hayatı, ilişki, ailevi konularda yoğunlaştırır. Sözel ve yazı anlamında paylaşımlar bir hayli etkili olur. Yeni biriyle tanışabilirsiniz veya eskiden tanıdığınız biriyle tekrar bir araya gelirsiniz. Aynı işte veya projede yer aldığınız kişiyle aranızda bir sıcaklık oluşabilir. Bir hobinizi işe dönüştürmeyi düşünebilirsiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 13 Haziran saat 22:43 burcunuzda doğacak Yeniay, evinizde veya ofisinizde yapılacak değişiklikler, sözel ve yazıya dönük çalışmalar, çocuklarla ilgili meslek veya aktiviteler, taşınmak, kiralamak, bir proje veya bir işle alakalı hazırlıkların göstergesidir. Diğer burçlara da aynı şeyi tavsiye ettim. Önemli bir dönemdeyiz. Çok yönlü düşünmemiz gerekiyor.

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