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Günlük burç yorumları: İrem Su'dan 22 Mart Perşembe günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 06:55 | Son Güncelleme

22 Mart Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Günlük burç yorumları ile bugün burcunuzda sizi neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, aile, ekonomi ve sağlık konularında burcunuz ne diyor? İrem Su'nun günlük burç yorumları ile sizleri neler bekliyor fikir edinebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-25 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları: İrem Su'dan 22 Mart Perşembe günlük burç yorumları

22 Mart Perşembe günü İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-25 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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22 MART PERŞEMBE İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Günlük hayatın kısıtlayıcı atmosferinden, elden geldiğince soyutlanmak ihtiyacı duyacağınız akşam saatlerinde, kendinizi özgürce ifade edecek, zekanızla her problemin üstesinden gelebileceksiniz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 08:30 itibariyle Ay, İkizler burcunda seyrine başlayacak. Sahip olmayı düşündüğümüz maddi ve manevi konular üzerinde başarıyla işlerinizi yoluna koyabilirsiniz. Yenilik merakımızı yükselten bu enerji sizi zenginleştirecek.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 08:30 itibariyle burcunuzda ilerleyen Ay hem kendinizi hem de başka insanların duyguları hakkında analiz yapmaktan zevk alırsınız. Kazancınız konusunda kurnazca düşünmek, ayrıcalıklarınızı vurgulamak, akıllı davranmak mümkündür.

19 - 25 Mart haftalık burç yorumları19 - 25 Mart haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 08:30 Ay-İkizler burcunda seyrine başladığında, farklı bir şeyler yapmak, yaratıcı çalışmalarda bulunmak, geri plana çekerek kendinizi gözden geçirmek anlamında oldukça etkilidir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 08:30 Ay-İkizler burcu seyir etkinliğinde ilişkimizle alakalı konular üzerinde konuşmamız ve isteklerimizi dile getirmek sorunları halletmek isteriz. Renkli ve sıra dışı fikirlerimiz dikkat uyandırmamızı sağlayabilir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 08:30 İkizler burcunda ilerleyen Ay, yenilikte bulunmak, yaratıcı yeteneklerimizi hayata geçirebilmeniz, değişik yollarla sonuca varabilmeniz anlamında sizleri destekleyicidir.

Burcunuz için 20 etkili tavsiyeBurcunuz için 20 etkili tavsiye

Terazi Günlük Burç Yorumu

Yurtdışı ve yurtiçi haberleşme, internet üzerinden bilgilenmek, yazışmalarda bulunmak, kısa bir yürüyüş, dostlarla bir araya gelmek iki gün boyunca epeyce etkili olacaktır.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Ay-İkizler burcu geçişi saat 08:30 itibariyle etkili olacaktır. Parasal konularda özgür hareket etme arzumuz bugün oldukça yüksek. Değişiklik, yenilik hevesi içinde olan kişi, denetlenmeye veya azla idare etmeye mecbursa doğal olarak bazı konularda tepkili davranabilir.

Yay Günlük Burç Yorumu

Ay-Güneş görünümü, partnerinizin gayet aktif bir şekilde hareket ettiğini, bağlantıda bulunmaya çalıştığını ve kendini ifade etmekten hoşlandığını anlıyoruz.

2018 Mart ayı aylık burç yorumları2018 Mart ayı aylık burç yorumları

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Ay-Güneş görünümü, hem iş hem düzenlenmesi gerekenler hem de ev konularında yeniliklerde bulunmak istediğinizi gösteriyor. Farklı bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bazı meseleleri gözden geçirmenizde bu görünüm size destektir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 08:30 itibariyle etkili olacak Ay-İkizler burcu seyri sırasında, Yüreğinizin sesi kimi zaman kulağınıza sıra dışı hatta bazen isyankar cümleler fısıldasa da, bütün bunların nedeni yenilik hevesliliğinizdir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 08:30 Ay-İkizler burcunda seyrine başlıyor. Bu enerji içimizdeki, ruhumuzun derinliklerindeki farklı yanlarımızı ortaya koyma hevesimizi canlandırıyor. Bir şeyler olmalı, bir şeyler hayatımda artık değişmeli diyen iç sesimiz bize rehberlik ediyor.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


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