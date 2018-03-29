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Günlük burç yorumları: Terazi burcunda dolunayın etkileri! (29 Mart Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 07:00 | Son Güncelleme

29 Mart Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Günlük burç yorumları ile bugün burcunuzda sizi neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, aile, ekonomi ve sağlık konularında burcunuz ne diyor? İrem Su'nun günlük burç yorumları ile sizleri neler bekliyor fikir edinebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 26-31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları: Terazi burcunda dolunayın etkileri! (29 Mart Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları)

29 Mart Perşembe günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İremSu 31 Mart saat 15:37'de Terazi burcunda oluşacak Dolunay'ın burçlar üzerindeki etkilerini yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 26-31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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29 MART PERŞEMBE İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 03:47 Venüs-Uranüs kavuşumu, ilişkide sorunlara katlanmak yerine, tek başınıza hareket etmeyi tercih etmenize yol açabilir. Burada iki husus önemli. İlişkiniz ne kadar sağlam ve siz ne kadar mutlusunuz?

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 03:47 Venüs-Uranüs kavuşumu, kendi aşmak ve yaşamın sıkıntıları karşısında duyduğu endişelerden kurtulmak isteyen bireyin kendi yolunu çizme arzusunun simgesidir. Doğaldır ve hakkıdır.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 03:47 Venüs-Uranüs kavuşumu, somut, belirli ve kendine özgü bir yön ve hedef duygusu içinde yenilikte bulunmak isteyen bireyin simgesidir. Kendini tanıyan, özünün farkında olan kişi doğal olarak sürüklenmeden, hedefinin üzerine gidebilir.

Terazi burcunda Dolunay ve etkileri! Bakın burcunuz nasıl etkilenecek...Terazi burcunda Dolunay ve etkileri! Bakın burcunuz nasıl etkilenecek...
26-31 Mart haftalık burç yorumları26-31 Mart haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 03:47 Venüs-Uranüs kavuşumu, toplum içinde kendini ifade etmek ve kişisel açıdan doyuma ulaşabileceği bir konum elde etmek isteyen bireyin ani ve dürtüsel olarak kararlar alması anlamına gelir ki, çok iyi düşünmek lazımdır. Bazen hayat bizi anlamsız bir rolün içine hapseder.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 03:47 Venüs-Uranüs kavuşumu, kişinin kendi adına belirlediği yüksek hedeflerinin peşinden gitme istekliliğinin işareti ve yenilik arzusunun önlenemez yükselişidir. Değişimi akıllı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmeniz yararlı olur.

Başak Günlük Burç Yorumu

Gözünüzü dört açınız ve olası finansal dalgalanmalara karşı dikkatli olunuz. Kimlerle iş birliği yapıyorsunuz, kimlerle yola çıkıyorsunuz veya neye güvenerek yeni bir adım atmak istiyorsunuz bunları iyice düşününüz.

2018 Mart ayı aylık burç yorumları2018 Mart ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Bir yandan kendi sorumluluklarınızın üstesinden gelmeye çalışırken diğer taraftan hayatınızda yer alan kişilerin veya karşınıza çıkan kişilerin özgür ve farklı olan kişilikleri nedeniyle iki derede bir arada kalıyorsunuz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 03:47 Venüs-Uranüs kavuşumu, çalışma hayatınızla ilgili yeni değişimlerin işaretçisi olarak önem taşıyor. Ayrıca sağlığımız konusunda daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Yaşam şekliniz, çalışma ortamınız, bugüne dek yaşanılanların üzerinizde yarattığı baskı ve gerilim, anlamsız işler yüzünden kendinizi ikincil roller üstlenmiş kişi gibi hissedebilirsiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 03:47 Venüs-Uranüs kavuşumu, aşk hayatınız başta olmak üzere, kendinizi öne çıkarmak istediğiniz her konuda söz sahibi olmak, sivrilmek arzunuzun işaretidir. Yenilik arzunuz öylesine büyür ki yüreğinizde, size keyif katabilecek, gerçek özünüzü ortaya çıkarabilecek her alanda özgürce kararlar verebilirsiniz.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 03:47 Venüs-Uranüs kavuşumu, ev-aile-yerleşim-büyüklerinizle olan ilişkiniz-aynı evi paylaştığınız kişilerle olan paylaşımlarınız anlamında önemlidir. Kişi böyle bir etki altında son derece hızlı ve heyecanlı bir biçimde değişimler yaşayabilir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Uranüs burcunuzla uyumlu bir görünüm yaptığı için artık sizin açınızdan değişim olmazsa olmaz bir hale gelmiş durumda. İletişim-yakın çevre- hayata bakış açınız- inancınız ile alakalı her konuda yenilikten yanasınız.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 03:47 Venüs-Uranüs kavuşum etkisinde insan, -Ne olursa olsun kazanan ben olmalıyım, ihtiyaçlarımı elde etmeli, hedefime varmalı ve özgür olmalıyım diye düşünüyor. Gözümüz bir şeyi görmüyor. Her önümüze çıkan teklife olur gözüyle bakabiliriz. Ancak etraflıca düşünmekte yarar var.

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