Günlük burç yorumları: Terazi burcunda dolunayın etkileri! (30 Mart Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları)

30 Mart Cuma günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İremSu 31 Mart saat 15:37'de Terazi burcunda oluşacak Dolunay'ın burçlar üzerindeki etkilerini yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 26-31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Ay-Terazi burcu seyir etkinliğinde takdir edilmek ve dikkatleri üzerinize çekmek isteğiniz oldukça yüksektir. Geçirdiğiniz zamanın kalitesi ve birlikte olduğunuz insanların ılımlı, huzur dolu tavırları sizin için bugün son derece önemlidir. Tadınızı kaçıracak herhangi bir şeye müsaade etmeniz mümkün değildir.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay-Terazi burcunda seyrine başladığında, sevilmek ve takdir edilmek ihtiyacınız yoğun olacaktır. Düşüncelerinizi verdiğiniz kararları, yaptığınız işleri doğru bulmaları gururunuzu okşar. Sorunlarla uğraşmak istemezsiniz. Huzur olgusu sizin için paradan çok daha önemli hale gelir.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay-Terazi burcu geçişi, özel yaşamınızla ilgili konularda, eşit hak ve özgürlük düşüncesi içinde ilişki kurmanız gerektiğinin göstergesidir. Çelişkilerden kurtulmak, huzurlu bir gece geçirmek istersiniz. Partnerinizin yargılayıcı ve ara sıra da olsa sert çıkışlar yapması halinde, tepkide bulunmayınız.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay-Terazi burcu geçişinde uyumluluk son derece önemlidir. Kiminle berabersiniz, kimlerle iş birliği halindesiniz, bugüne dek neler yaşadınız ve bundan sonrasında neler umuyorsunuz. Bu soruların cevabı için sorunların üstünü sıvazlamadan, siz ve partneriniz veya siz ve iş ortağınız adamakıllı bir gözden geçirmede bulunmalısınız.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay-Terazi burcu seyir etkinliğinde, sevdiğiniz insanlar tarafından takdir edilmek ve başarılı bulunmak istersiniz. Huzur ve güvenliğiniz için, arzularınızın tatmini sizin için çok kıymetlidir. Genellikle cazibenizi veya çekiciliğinizi isteklerinize ulaşmak için seferber edebilirsiniz.
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay-Terazi burcu geçişinde, gelir ve gider dengenizi sağlıklı bir şekilde oturtmak isteğiniz son derece yoğundur. Çünkü böyle bir durumun sağlanması halinde hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeniz kolay olacaktır. Sadece maddi anlamda değil, manevi açıdan da güzelliklere sahip olma arzunuzun yükseldiği akşam saatlerinde, uyumlu ve huzur dolu bir hayat yaşamak için neler yapılması gerektiğini düşünebilirsiniz.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Burcunuzda ilerleyen Ay etkisinde, çevrenizde bulunan kişiler ve yakınlarınızla, nezaket, uyumluluk ve huzur içinde günü geçirme arzunuz yükselir. Çekiliciliğinizi, cömert yüreğinizle harmanlayarak dışarıya güçlü bir şekilde sunabilir, her insanla ortak bir noktada buluşmayı arzularsınız.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Terazi burcunda ilerleyecek Ay, gerek partneriniz ve gerekse ailenizi ilgilendiren konuları kimsenin etkisi altında kalmadan tek başınıza gözden geçirmek istersiniz. Kimseden etkilenmezsiniz. Ay-Terazi geçişlerinde huzur bulmak, güzellikleri paylaşmak ihtiyacı genelde yoğundur. İnsan daha seçici olur. Nezaketten hoşlanır.
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay-Terazi burcu etkinliğinde, başkalarıyla anlaşmak için tarafsız olunmalıdır. Gizli kapaklı hareket etmemeli, ne durumda olursanız olun herkesin yararına olacak şekilde düşünmelisiniz. Haksızlıklar karşısında adil bir görüş çerçevesi içinde hareket ettiğiniz zaman, durumları daha net görmeniz mümkündür.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Terazi burcunda ilerleyen Ay, zihinsel ve bedensel yönden huzura duyduğunuz ihtiyacın göstergesidir. Akşam saatlerinde ılımlı ve hoşgörülü davranacağız. Ailemize, sevgilimize karşı olan ilgimiz artar. Konuşmak, paylaşımda bulunmak isteriz.
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay-Terazi burcu seyir etkinliğinde, sevmek ve sevilmek arzunuz yoğundur. Nezaketiniz, cana yakınlığınız ve nezaketiniz sayesinde zamanın nasıl geçtiğini anlamanız mümkün değildir. Çünkü her anı gayet hoş ve zevkli paylaşımlarla doludur.
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay-Terazi burcunda ilerlediğinde, insanların sevgi dolu tavırları, problemlerinizi çözebilmenizi sağlayan en önemli gücünüzdür. Çünkü ancak uyumlu insanlarla bir arada mutlu olursunuz. En ufak bir tatsızlık ve gerilimden uzak durmak istersiniz. Partnerinizle, dostlarınızla sohbet etmekten zevk alırsınız.
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