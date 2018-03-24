Günter Verheugen: “Avrupa Birliği güçlü olmak istiyor ise Türkiye ye ihtiyacı var”

Çalık: ‘‘Türkiye son 15 yılda önemli mesafe kat etti’’ Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, “Bizim Avrupa birliğine ihtiyacımız olduğu kadar onlarında bize ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Türkiye özellikle son 15 yılda ciddi bir mesafe aldı. Bundan dolayı kendine güvenen ve gelişen bir ülke konumundayız. Gelişmeye de devam edeceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde Berlin’de Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş ile birlikte turizm fuarına katıldık. Bütün gözler Türkiye’nin üzerindeydi. Türk turizminde önemli bir yere sahip olan otellerimiz ile acente şirketlerinin temsilcilerinin de katıldığı fuarda gördüğümüz ilgi ve alaka bizim bu yıl turizmde çok iyi bir dönem geçireceğimiz konusunda ümitlendiriyor. İnşallah bu yıl bütün beklentilerimiz gerçekleşecek” dedi.

Verheugen: ‘‘Türkiye’nin bir gün AB üyesi olacağına eminim’’

Günter Verheugen ise, Serik’ten Avrupa’ya önemli mesajlar verdi. Verheugen, "Şu an AB üyelerinin çoğunluğu Türkiye’yi AB’de istemiyor. Ancak bu durumun zamanla değişebileceğini düşünüyorum. Esasında bu durum çok çabuk ve hızlı bir şekilde de değişebilir. AB güçlü olmak istiyorsa Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Türkiye’nin bir gün AB üyesi olacağına eminim. Çünkü hem AB’nin hem de Türkiye’nin uzun vadeli hedefleri bu yönde. Birbirlerine ihtiyaçları olduğundan dolayı bunun kaçınılmaz olduğuna inancım tam."

“15 Temmuz darbe girişimine Avrupa yeterince tepki vermedi”

Günter Verheugen, 15 Temmuz darbe girişimine Avrupa’nın neden yeterince tepki vermediğine ilişkin soruya ise "Almanya ve Avrupa’nın darbe girişiminden sonraki tepkisi, Türkiye’de hayal kırıklığı oluşturdu. Bu hisleri çok iyi anlıyorum. Türk halkının darbe girişimi sırasında gösterdiği tepkinin, Türkiye’de demokratik olgunluğun göstergesi olduğunu düşünüyorum" diye cevap verdi.

Toplantının ikinci bölümünde ise Almanya’da Ekonomi, tarih, turizm, kültür ve entegrasyon alanlarında sahasında uzman isimler, Türk-Alman ilişkileri ile görüşlerini aktardılar. Konferans sonunda Başkan Çalık tarafından, Günter Verheugen ve tüm katılımcılara konuklara günün anısına Serik bıçağı, Yörük poşusu, Serik dostu ve katılımcı belgesi taktim etti.