Güntürkçü, Başak Koleji’nde söyleşiye katıldı

Atatürk hakkında yazdığı kitaplarla adını duyuran yazar İlknur Güntürkçü Başak Kolejinde imza ve söyleşi gününe katıldı.

Başak Kolejini ziyaret eden, tüm öğretmen ve öğrencilerle yaptığı söyleşinin ardından kitaplarını imzalayan Güntürkçü tüm katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

“Esprileri ile İçimizden Biri Atatürk”, “Çocukluk...Ne Güzel Şey”, “Her Yönüyle İnsan Atatürk” gibi eserlerinden anektodlar paylaşan Güntürkçü, Başak Kolejine misafir olmaktan mutluluk duyduğunu ve Başak Kolejinin vizyonu ile tüm okullara örnek olması gerektiğini belirtti.