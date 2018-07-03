Günün en iğrenç haberi Tekirdağ'dan!

Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde iddiaya göre önceki gün denizde yüzen K.O.'nun yanına giden A.E., çocuğu kollarından tutup birkaç kez havaya attı. Daha sonra çocuğu denizden çıkaran A.E., "Sana denizde yüzmen için deniz simidi vereceğim" diye kandırarak, mahallede bulunan evine götürüp, cinsel istismarda bulundu. Çocuklarından haber alamayan ailesi, yaptığı aramada en son A.E. ile birlikte görüldüğünü öğrenmesi üzerine evine gitti. Kapıyı açan A.E., çocuğu ailesine verdi.
Çocuk, psikologlar eşliğinde alınan ifadesinde, A.E.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Ailenin de şikayeti üzerine gözaltına alınan A.E., poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, çocuğun kendi isteğiyle evine geldiğini ve istismarda bulunmadığını iddia etti.
A.E., polisteki soruşturmasının ardından sevk edildiği Şarköy Adliyesi'nde 'küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar'dan tutuklanarak cezaevine konuldu.
DHA
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