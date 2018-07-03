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Günün en iğrenç haberi Tekirdağ'dan!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde A.E. (72), K.O. (9) adlı erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Günün en iğrenç haberi Tekirdağ'dan!

Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde iddiaya göre önceki gün denizde yüzen K.O.'nun yanına giden A.E., çocuğu kollarından tutup birkaç kez havaya attı. Daha sonra çocuğu denizden çıkaran A.E., "Sana denizde yüzmen için deniz simidi vereceğim" diye kandırarak, mahallede bulunan evine götürüp, cinsel istismarda bulundu. Çocuklarından haber alamayan ailesi, yaptığı aramada en son A.E. ile birlikte görüldüğünü öğrenmesi üzerine evine gitti. Kapıyı açan A.E., çocuğu ailesine verdi.

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Çocuk, psikologlar eşliğinde alınan ifadesinde, A.E.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Ailenin de şikayeti üzerine gözaltına alınan A.E., poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, çocuğun kendi isteğiyle evine geldiğini ve istismarda bulunmadığını iddia etti.

A.E., polisteki soruşturmasının ardından sevk edildiği Şarköy Adliyesi'nde 'küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar'dan tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Tekirdağ Şarköy taciz

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bi bitmediniz Allah ın belaları çocuklarımızı sokağa çıkarmaya korkar olduk.
böyle hayvanları asın hepimiz kurtulalım allah rızası için
allah kahretsin ya eskiden sosyal medya olmadığı içinmi böyle haberleri duymuyorduk yoksa günümüzdemi çoğaldı böyle yaratıklar
böyle hayvanları asın hepimiz kurtulalım ya allah belalarını versin
Her gün bir günün en iğrenç haberi duymaya başladık.Allah sonumuzu hayır etsin
RİCA EDİYORUM BU TÜR KÖTÜ MEVZULARI HABER YAPMAYALIM. YETER ARTIK.İĞRENİYORUZ.
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