Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kipa Ticaret 2,70 2,83 -4,59 Sasa Polyester 11,48 11,86 -3,20 Kardemir (D) 3,06 3,12 -1,92 Eczacıbaşı İlaç 4,44 4,51 -1,55 Anel Elektrik 3,66 3,71 -1,35 Karsan Otomotiv 1,57 1,59 -1,26 Kiler GMYO 3,82 3,86 -1,04 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 55,10 55,65 -0,99 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,13 5,18 -0,97 Anadolu Efes 24,38 24,60 -0,89 Trabzonspor Sportif 2,25 2,27 -0,88 Bagfaş 10,46 10,55 -0,85 Koç Holding 17,46 17,58 -0,68 Banvit 21,24 21,34 -0,47 Trakya Cam 4,35 4,37 -0,46 Kordsa Global 7,26 7,29 -0,41 Enka İnşaat 5,83 5,85 -0,34 Pegasus 31,82 31,92 -0,31 Vakıflar Bankası 6,44 6,46 -0,31 Global Yat. Holding 3,54 3,55 -0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(AA)
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