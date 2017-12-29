Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 3,20 3,26 -1,84 Tekfen Holding 16,74 16,92 -1,06 Halk GMYO 0,95 0,96 -1,04 Alarko GMYO 50,70 51,10 -0,78 Pegasus 33,50 33,74 -0,71 Emlak Konut GMYO 2,82 2,84 -0,70 Eczacıbaşı İlaç 4,45 4,48 -0,67 Ülker Bisküvi 19,67 19,80 -0,66 Vakıflar Bankası 6,70 6,74 -0,59 Carrefoursa 5,57 5,60 -0,54 Gözde Girişim 5,63 5,66 -0,53 Ege Endüstri 318,10 319,50 -0,44 Bizim Mağazaları 7,72 7,75 -0,39 Alcatel Lucent Teletaş 7,98 8,01 -0,37 Erbosan 83,50 83,80 -0,36 Global Yat. Holding 3,63 3,64 -0,27 Çemtaş 4,13 4,14 -0,24 Turkcell 15,28 15,31 -0,20 Türk Hava Yolları 15,69 15,72 -0,19 Tat Gıda 5,32 5,33 -0,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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