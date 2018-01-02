Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 6,30 6,44 -2,17 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 56,85 58,00 -1,98 Yataş 27,98 28,30 -1,13 Şekerbank 1,81 1,83 -1,09 Gözde Girişim 5,60 5,66 -1,06 Tekfen Holding 16,82 17,00 -1,06 Metro Holding 0,98 0,99 -1,01 Tofaş Oto. Fab. 32,80 33,02 -0,67 Turkcell 15,38 15,48 -0,65 İhlas Gayrimenkul 1,95 1,96 -0,51 Enka İnşaat 6,00 6,03 -0,50 Net Holding 2,20 2,21 -0,45 Trakya Cam 4,60 4,62 -0,43 Kipa Ticaret 2,57 2,58 -0,39 Afyon Çimento 7,76 7,78 -0,26 Şişe Cam 4,69 4,70 -0,21 Anadolu Efes 24,16 24,20 -0,17 Türk Traktör 75,90 76,00 -0,13 Arçelik 21,50 21,52 -0,09 Aygaz 16,06 16,07 -0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(AA)