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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 13:36 | Son Güncelleme 50 dakika önce

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Sektör EndeksleriSon Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.885 -0,03 BIST SINAİ 127.038 0,09 BIST GIDA, İÇECEK 126.234 -0,36 BIST TEKSTIL, DERİ 32.313 -0,14 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 55.632 0,66 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.756 0,02 BIST TAŞ, TOPRAK 82.275 0,27 BIST METAL ANA 247.620 -0,22 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 158.849 0,07 BIST MADENCİLİK 60.669 3,68 BIST HİZMETLER 80.715 0,08 BIST ELEKTRİK 3.713 0,84 BIST ULAŞTIRMA 152.658 0,27 BIST TURİZM 8.181 -0,61 BIST TİCARET 203.377 -0,25 BIST İLETİŞİM 36.718 0,33 BIST SPOR 56.863 0,41 BIST İNŞAAT 89.029 -0,30 BIST MALİ 131.586 0,49 BIST BANKA 164.682 0,67 BIST SİGORTA 272.781 0,43 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 38.389 0,00 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.405 0,18 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.004 0,49 BIST TEKNOLOJİ 133.059 0,20 BIST BİLİŞİM 28.913 0,22 BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.269 -0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(AA)

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