Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 197.132.372 Sasa Polyester 147.155.347 Koza Altın 113.643.623 Türk Hava Yolları 109.413.810 Koza Madencilik 97.587.623 ASELSAN 90.984.529 İş Bankası (C) 87.971.919 İpek Doğal Enerji 64.817.468 Halkbank 38.202.289 Şekerbank 37.066.467 Garanti Bankası 35.259.645 Gözde Girişim 34.856.142 Metro Holding 33.963.684 Zorlu Enerji 31.312.018 Petkim 30.323.537 Park Elek.Madencilik 25.581.011 Global Yat. Holding 24.631.302 Karsan Otomotiv 23.601.736 Ereğli Demir Çelik 22.449.871 Emlak Konut GMYO 20.418.281

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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