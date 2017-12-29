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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 13:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 214.499.044 Şekerbank 203.527.505 Koza Altın 161.600.190 Kardemir (D) 142.853.467 Garanti Bankası 98.601.065 Halkbank 94.006.327 ASELSAN 85.234.549 Sasa Polyester 80.684.971 Petkim 77.223.892 Akbank 76.051.190 Koza Madencilik 72.962.489 İpek Doğal Enerji 69.724.511 Tüpraş 60.140.761 Yapı ve Kredi Bank. 57.329.055 İş Bankası (C) 53.144.893 Vestel 29.892.447 Ereğli Demir Çelik 28.966.263 Soda Sanayii 26.202.256 Vakıflar Bankası 25.557.340 Global Yat. Holding 22.522.814

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(AA)

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