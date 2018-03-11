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"Gurbet Kuşları" belgeseline Külliye'de gala

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 12:05 | Son Güncelleme

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ve özellikle 28 Şubat post-modern darbe sürecinin yaşandığı dönemlerde haksızlıklara uğrayan ve yurt dışında yaşamak zorunda bırakılanların mücadelelerinin konu edildiği "Gurbet Kuşları" belgesinin galası yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ve özellikle 28 Şubat post-modern darbe sürecinin yaşandığı dönemlerde haksızlıklara uğrayan ve çeşitli nedenlerle yurt dışında gurbet hayatı yaşamak zorunda bırakılanların mücadelelerinin konu edindiği "Gurbet Kuşları" belgesinin galası yarın yapılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Servet Aydemir ve Sinemedya ortak yapım-yönetiminde 1,5 yıl süren yoğun ve titiz bir çalışma sonucu çekilen 80 dakikalık "Gurbet Kuşları" belgeseli, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, dönemin sembol isimlerinden oluşan 20 katılımcı ile 22 saatlik röportaj ve çekimlerle tamamlandı.

"Öz Vatanında Garip ve Parya Kılınanların Hikayesi" temasıyla hazırlanan belgesel TRT'de yayınlanacak.

Belgesel, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ve özellikle de 28 Şubat post-modern darbe sürecinin yaşandığı dönemlerde başta başörtülü kadınlar olmak üzere fikirleri ve inançları nedeniyle yasaklarla ve katsayı uygulaması gibi ayrımcılıklarla karşı karşıya kalan ve haksızlıklara uğrayanların, daha özgür bir ortamda yaşayabilme, hayatlarını idame ettirebilme, eğitimlerini tamamlayabilme gibi nedenlerle yurt dışında gurbet hayatı yaşamak zorunda bırakılmalarını ve bu süreçlerde verdikleri zorlu mücadeleleri konu ediniyor.

Konusu ve katılımcıları itibarıyla alanında ilk ve özel bir çalışma niteliği taşıyan "Gurbet Kuşları" belgeselinin gala gösterimi yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Galaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Yazar ve senarist Servet Aydemir'in yazıp yönettiği "Gurbet Kuşları" belgeselinin 2018-2019 yıllarında yurt içinde ve yurt dışında pek çok mecrada gösterimlerinin yapılması ve festivallere gönderilmesi planlanıyor.

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Gurbet Kuşları Servet Aydemir TRT

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