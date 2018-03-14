Gurbet Kuşları Külliye’de gösterildi

Eminevim’in ana sponsorları arasında yer aldığı "Gurbet Kuşları" belgeselinin ilk gösterimi Külliye’de gerçekleştirildi.

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ve özellikle 28 Şubat post-modern darbe sürecinin yaşandığı dönemlerde haksızlıklara uğrayan ve çeşitli nedenlerle yurt dışında gurbet hayatı yaşamak zorunda bırakılanların mücadelelerinin konu edildiği "Gurbet Kuşları" belgeselinin galası yapıldı.

Eminevim’in de sponsor olduğu; konusu ve katılımcıları itibarıyla alanında ilk ve özel çalışma niteliği taşıyan "Gurbet Kuşları" belgeselinin gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı.

Devlet zirvesinden önemli isimlerin katıldığı galada; programın ana sponsorlarından Eminevim yöneticileri A.Sefa Üstün ve Büşra Üstün de hazır bulundu. Eşi Emine Erdoğan ile galaya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterimin ardından belgeselin yapımcıları ve sponsorlarıyla bir araya geldi.

Konuya ilişkin konuşan Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Üstün; “12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin anlatıldığı bu önemli belgeselin bir döneme ışık tutacağına inanıyoruz” dedi.

Bir buçuk yılı bulan çalışma sonrası çekilen belgesel, konusu ve katılımcıları itibarıyla alanında özel bir prodüksiyon niteliği taşıyor.

Belgeselin galasına; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Bakanlar Kurulu üyeleri, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri A.Sefa Üstün ve Büşra Üstün ile belgeselde yer alan isimler katıldı.