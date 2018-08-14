"Gurbetçi ilçe" dolar ve avroya karşı seferberlik ilan etti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, yüzde 90'ı gurbetçi ailelerden oluşan Karakoçan ilçesinde, esnaf ve sanatkarlar odasınca dolar ve avro yerine Türk lirasının kullanılması amacıyla kampanya başlatıldı.

Karakoçan Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz ve altın bozdurma çağrısına destek vermek amacıyla, odaya kayıtlı 900 esnaf ile vatandaşlara kira bedellerinin Türk lirası üzerinden alınması için çağrıda bulundu.

İlçedeki bir çok ev ve iş yeri sahibi bu çağrıya uyarak dolar ve avroya karşı Türk lirası kullanmaya başladı.

Karakoçan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nüfusunun büyük çoğunluğu Avrupa'da yaşadığı için Karakoçan'da ticarette ve alışverişte daha çok avro ve dolar kullanıldığını belirtti.

Dış güçlerin oyunuyla Türk lirasının değer kaybetmesinin önüne geçmek için ilçe esnafı olarak kampanya başlattıklarını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"İlçemizin yüzde 90'ı gurbetçi ailelerden oluştuğu için iş yeri ve konutların kira bedelleri dolar ve avro üzerinde alınıyordu. Bundan dolayı ilçemizde kampanya başlattık. Bu kampanyaya örnek olmak için de ilk ben kiracılarımı arayarak bundan sonra kiralarını Türk lirası üzerinden vermelerini istedim. Halkımızın ve esnafımızın büyük çoğunluğu başlatmış olduğumuz kampanyaya destek vererek iş yeri ve konut kiralarını Türk lirası üzerinden almaya başladılar. Bu dolar ve avro karşısında bir milli duruştur."