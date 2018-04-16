Gurbetçi kadınlardan Güneydoğu ziyareti

Fransa'nın Başkenti Paris'te yaşayan gurbetçi kadınlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ziyareti kapsamında, Şanlıurfa'da gezi ve incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle Paris'te faaliyet gösteren Hanımeli Derneği üyesi 49 kadın, "Gönül Köprüsü projesi" çerçevesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde temaslarda bulunuyor.

Bölge önemli illeri arasında yer alan Şanlıurfa'ya gelen gurbetçi kadınlar, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, Göbeklitepe kazı alanı ile Harran ve Akçakale ilçelerini ziyaret etti.

Ülkenin güneyini ilk gez gören heyet üyeleri, Akçakale Sınır Kapısı'nda Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Derneğin Başkanı Pembe Hekimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paris'ten Şanlıurfa’ya gelerek ön yargıları kırmayı başardıklarını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Hekimoğlu, "Bakanımız Süleyman Soylu dostluk ve kardeşlik köprülerinin oluşturduğu projelere büyük önem veriyor. Bu organizasyondan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Suriyeli sığınmacı kamplarını da görme şansı bulduk. Suriye'de yaşanan olaylar ve Türkiye'nin mağdur sığınmacılara olan yardımlarına ilişkin de geniş bilgi sahibi olduk." diye konuştu.

Hekimoğlu, bölgedeki ziyaretleri kapsamında Mardin'e de gittiklerini ve hafta boyunca da diğer kentlerde gezi ve incelemelerde bulunacaklarını kaydetti.