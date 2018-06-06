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Gurbetçiler yarın sandık başına gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

Yurt dışında yaşayan 3 milyondan fazla Türk seçmen, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yarın sandık başına gidecek, 19 Haziran'a kadar oylarını kullanabilecek - Gurbetçiler için 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacak - Yurt dışında kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya getirilecek. Tüm oy torbaları, ATO Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salona götürülerek burada Türkiye genelindeki oy kullanma işleminin sona ermesine kadar muhafaza edilecek - Yurt dışı oyları, 24 Haziran'da saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlanacak - 34 gümrük kapısında da oy verme işlemi yarın başlayacak, tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek ve 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek

Yurt dışında yaşayan 3 milyondan fazla Türk seçmen, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yarın sandık başına gidiyor. Yurt dışındaki seçmenler, 19 Haziran'a kadar oylarını kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi işliyor.

Cumhurbaşkanı ile milletvekili seçiminin birlikte yapılacağı 24 Haziran'da, 6 cumhurbaşkanı adayı yarışacak, seçime 8 siyasi parti katılacak.

Seçim takvimine göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi yarın başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek.

YSK, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında oy kullanacak seçmenler için oy verme saatlerini 09.00-21.00 olarak belirledi.

Temsilciliklerde ve ihtiyaç duyulması halinde diğer yerlerde kurulacak seçim sandıklarında sadece seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları oy kullanabilecek.

Yurt dışında kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya getirilecek. Tüm oy torbaları, ATO Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salona götürülerek, oy kullanma işleminin sona ermesine kadar muhafaza edilecek. Yurt dışı oyları, 24 Haziran'da saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlanacak.
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- 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacak

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 seçmen için 60 ülke ve 123 temsilcilikte 7-19 Haziran'da azami 13 gün süreyle oy kullandırılacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise yurt dışında 30 Haziran-4 Temmuz'da ve azami 5 gün süre ile oy verilecek. Seçimde bazı ülkelerdeki oy kullanma tarih ve süreleri şöyle:

"- Almanya, Avusturya, Fransa: 7-19 Haziran (13 gün)
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- Danimarka: 9-19 Haziran (11 gün)
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- Avustralya: 9-17 Haziran (9 gün)
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- Norveç: 14-19 Haziran (6 gün)
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- Belçika, Hollanda, İsviçre: 15-19 Haziran (5 gün)
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- Birleşik Krallık: 16-19 Haziran (4 gün)
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- KKTC, Kanada, Bulgaristan: 16-18 Haziran (3 gün)
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- Çin, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Lübnan, İsrail, Ukrayna: 16-17 Haziran (2 gün)
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- Azerbaycan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, Mısır, Malta, Özbekistan, Sırbistan: 17 Haziran (1 gün)"
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- Gümrük kapılarında da oy verilebilecek

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar oylarını gümrük kapılarında da verebilecek. Gümrük kapılarında da oy verme işlemi yarın başlayacak. Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek.

Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabileceği 34 gümrük kapısı şöyle:

"- Karayolu Gümrük Kapıları: Sarp, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Karkamış, Cilvegözü, Öncüpınar, Çobanbey ve Dereköy.

-Hava limanı gümrük kapıları: Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Çardak, Hasan Polatkan, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Süleyman Demirel, Atatürk, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Konya, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun Çarşamba, Trabzon ve Zonguldak Çaycuma.

- Liman Gümrük Kapıları: Kuşadası, Ayvalık, Derince, Mersin, Taşucu ve Samsun."

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