Gurbetçilerden Suriyeli yetimlere iftar

Almanya'da yaşayan bir grup Türk vatandaşı, iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Suriyeli yetimler için Şanlıurfa'da iftar verdi.
Kentte faaliyet gösteren Şam Yetim Derneği, gurbetçilerin desteğiyle, Haliliye ilçesinin Yenişehir Mahallesi'nde Suriyeli yetimler için iftar programı düzenledi.
Bazılarının anneleriyle birlikte katıldığı programda yetimler, Müslümanların birliği için dua etti.
Şam Yetim Derneği Genel Sekreteri Vasıf Hüseyin, gazetecilere yaptığı açıklamada, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Hüseyin, yurt içinden ve dışından derneğe katkı sunan Müslümanlar sayesinde rahat bir ramazan geçirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Suriyeli yetimlerden 9 yaşındaki Abdullah Base de iftara katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, programı düzenleyenlere teşekkür etti.
İsrar Esseyf de güzel bir gün geçirdiklerini vurgulayarak, "Almanya'daki Müslümanların bizi düşünmesinden dolayı mutlu olduk. İnşallah hep birlikte ahiret gününde cennette buluşuruz. Hiç tanımadığımız insanların bize iftar vermesi çok güzel bir duygu." şeklinde konuştu.
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