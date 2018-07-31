Gurbetçilerin 17,5 saatlik rötar çilesi

Samet Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'den Almanya'nın Düsseldorf şehrine uçması plananan özel bir havayollarına ait yolcu uçağı, Düsseldorf Havaalanı'ndaki grev nedeniyle 17,5 saat rötarlı havalandı. Uçağın yolcuları, rötar nedeniyle mağdur olduklarını öne sürdü.
Kayseri'den dün saat 03.05'te Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmek için havalanması beklenen özel bir havayoluna ait yolcu uçağı, Düsseldorf Havaalanı'ndaki grev nedeniyle rötar yaptı. Rötar nedeniyle bazı yolcuların dış hatlar terminalinde sabahlamak zorunda kaldığı öne sürüldü. Yolculardan Burçak Abotay, havalimanında yaşananları cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. Abotay, "Havayolları şirketi, yemek ve kumanya verdi. Uçuşun aksadığını dair bize bir belge verdiler. Konaklama imkanı olmayanları otele götürdü. Uçakta teknik bakım olduğunu söylediler. Ama daha sonra Almanya'daki yakınlarımızdan öğrendik ki; ülkede grev varmış. Mağdur olduk. İş yerimden izin almıştım. Geç kaldım" dedi.
Belçika'da bir otomobil fabrikasında kalite kontrol uzmanı olarak çalışan Bünyamin Abotay (48) ise kızını yolcu etmek için geldiğini, fakat mağduriyet yaşadıklarını öne sürdü. Abotay, "Saat 03.05'te uçuş vardı. 'İptal' dediler. Sonra 'Ertelendi& dediler. Kimisini otele yerleştirdiler. Daha sonraki gün, 'Bu akşam 18.00'de kalkacak' dediler. Yine uçak planlanan saatte kalkmadı. Sonunda 'Uçağınız 20.30'da kalkacak' dediler. Mağdur olduk. Beklemek zorunda kaldık" diye konuştu.
Kayseri'den, 17,5 saat sonra Düsseldorf'a hareket eden uçağın bağlı bulunduğu havayolu şirketi yetkilileri ise sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını, operasyonel sebepler nedeniyle rötarın gerçekleştiğini söyledi.
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