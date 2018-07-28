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Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaşadıkları ülkelerde okulların tatile girmesinin ardından yola çıkan ve yaklaşık iki gün süren yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşan gurbetçiler, pasaport kontrolünden sonra baba ocağının yolunu tutuyor.

Uzun bir yolculuğun ardından Kapıkule'de mola veren vatandaşlar, işlemlerinin yapıldığı sırada arabada ya da gümrüksüz satış mağazalarının olduğu alanlarda vakit geçiriyor.

Sezonun başladığı 1 Temmuz'dan itibaren Kapıkule'den 625 bin gurbetçi ve 97 bin gurbetçi aracının girişi yapıldı.
Gümrük yetkilileri, İçişleri Bakanlığı ile gümrüklerde kullanılan sistem entegrasyonu ve altyapı iyileştirmeleri sonucu en yoğun anda gümrüklerde bekleme sürelerinin 50- 60 dakika olduğunu, bu sürede 350 araca işlem yapıldığını belirtti.

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- "Vatana kavuşmak kelimelerle ifade edilemez"

Almanya'dan gelen Burak Tutkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl boyunca memleketi ve akrabalarını özlediğini belirterek, "Buradan memleketimize Zonguldak'a gideceğiz. Türkiye'ye geldiğimiz için çok sevinçliyiz. Tatilimizi yapıp Almanya'ya geri döneceğiz. Vatana kavuşmak kelimelerle ifade edilemez. Türkiyemiz Avrupa ülkelerinden önde. Bundan sonra Türkiye'yi tutamazlar inşallah. Büyük yatırımlar yapılıyor. Bundan sonraki vizyonda zaten ortada." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Erkan Yılmaz da sınır kapısının girişinde Türk bayrağını görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi. Türkiye'yi Avrupa'dan gururla takip ettiklerini anlatan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bize orada da sahip çıkıyorlar." dedi.

Hollanda'dan gelen Ali Çetin ise yolculuğun iyi geçtiğini belirterek, "Türkiye'ye gelince tarif edilmez duygular yaşıyoruz. Bir yıl boyunca tatili bekliyoruz. Tatil olunca hemen ailemizi ziyaret için Türkiye'ye geliyoruz." şeklinde konuştu.

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