Gürbulak ve Bazargan sınır kapıları arasında ücretsiz ulaşım

Ağrı Valiliği, Gürbulak Sınır Kapısı ile İran Bazargan Sınır kapısı arasında olan 1 kilometrelik yolu yürüyen vatandaşlar için 2 minibüs tahsis ederek bundan sonra ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.
Ağrı Valiliği geçtiğimizi günlerde Ağrı ile İran’ın Türkiye’ye yakın sınır illeri arasında karşılıklı olarak başlatılan minibüs seferlerinin ardından yeni bir yeniliğe daha imza attı. Valilikten yapılan açıklamada, sınır kapıları arasında bulunan 1 kilometrelik yolu yürüyen vatandaşlar için 2 minibüsün tahsis edildiği ve her iki ülke vatandaşının 24 saat boyunca ücretsiz ulaşımdan faydalanacağı bildirildi. Her iki ülke vatandaşlarının yararlanacağı ifade edilen açıklamada yapılan hizmetle birlikte gümrüklerde geçişlerin daha konforlu ve daha kısa sürede gerçekleşeceği kaydedildi.
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