Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili istifa etti

TİFLİS (AA) - Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, görevinden istifa etti.

Başkent Tiflis'teki hükümet binasında düzenlenen basın toplantısında istifasını açıklayan Kvirikaşvili, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin dün düzenlenen siyasi konseyi toplantısında parti lideri Bidzina İvanişvili ve üyeleri ile arasında bazı konularda fikir ayrılığının ortaya çıktığını ifade ederek, "İktidardaki takım ve benim aramda bazı konularda fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Tam olarak benim başkanlığımdaki hükümet tarafından uygulanan ekonomi politikası üzerinde konuşuldu. Özelikle belirtmek isterim ki son aylarda bir takım temel konularda parti başkanıyla aramızda farklı görüşlerimiz bulunuyordu." diye konuştu.

Son yıllarda Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecinde etkili adımlar attıklarını belirten Kvirikaşvili, son dönemlerde bölgedeki ekonomik krize rağmen Gürcistan ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini savundu.

Giorgi Kvirikaşvili, 30 Aralık 2015'ten bu yana Başbakanlık görevinde bulunuyordu.