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Gürcistan bir Rus diplomatı sınır dışı edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:44 | Son Güncelleme

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı: "Birleşik Krallık topraklarında kimyasal silah kullanımını kınıyoruz"

TİFLİS (AA) - Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Tiflis Büyükelçiliği bünyesindeki bir Rus diplomattan 7 gün içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Gürcü hükümetinin, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesine tepki gösterdiği belirtilerek, "Birleşik Krallık topraklarında kimyasal silah kullanımı" kınandı.

Gürcistan ve Rusya arasında 2008 yılında, Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmaların ardından diplomatik ilişkiler kesilmişti. O tarihten bu yana İsviçre, Tiflis ve Moskova arasındaki diplomatik ilişkilerde arabuluculuk yapıyor.

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Gürcistan Rus diplomat Sınır Dışı

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