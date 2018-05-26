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Gürcistan Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 12:45 | Son Güncelleme

Başkent Tiflis'teki törenlere Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli katıldı - Özgürlük Meydanı'ndaki törende diğer davetli ülke askerlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinden bayrak timi de geçiş yaptı

TİFLİS (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gürcistan Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere katıldı.

Törenlerde Türkiye'yi temsil etmek üzere Tiflis'e gelen Canikli, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki etkinliklere iştirak etti.

Bakan Canikli, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ve Parlamento Başkanı Irakli Kobakhidze tarafından karşılandı.

Diğer ülke temsilcileriyle "Bağımsızlıktan Özgürlüğe" adlı sergiyi gezen Bakan Canikli, daha sonra Cumhurbaşkanı Sarayı'nın avlusunda çekilen "aile fotoğrafı"nda yer aldı.

Canikli, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan, askeri törenlerin düzenlendiği Özgürlük Meydanı'na geçti. Gürcistan ulusal marşının çalınmasıyla başlayan törenlerde katılımcı ülkelerin askerleri de bayraklarıyla görev yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir bayraktar, iki muhafız ve tim komutanından oluşan bayrak timi de törende geçiş yaptı.

Gürcistan Silahlı Kuvvetlerine yeni katılan personelin yemin töreni sonrasında bir konuşma yapan Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenleri andı.

Törene katılan yabancı ülke temsilcilerine teşekkür eden Margvelaşvili, verilen bu desteğin Gürcistan'ı NATO ve AB üyeliğine kadar götüreceğine yönelik inancını dile getirdi. Margvelaşvili, 100 yıl içinde korudukları prensipleri bundan sonra da devam ettireceklerini belirtti.

Başbakan Kvirikaşvili de 26 Mayıs'ta Gürcistan'ın en büyük milli bayramını kutladıklarını söyledi. 100 yıl önceki bağımsızlık mücadelesine ilişkin bilgi veren Kvirikaşvili, "Ülke içindeki halklar yüzyıl önce birlik olmasaydı ne 26 Mayıs ne de bugünkü Gürcistan olurdu." diye konuştu.

Tören diğer konuşmaların ardından dans gösterileri ve askerlerin geçişiyle sona erdi.

Etkinliklere Canikli'nin yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisiyan, Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Slovakya Cumhurbaşkanı Andrej Kiska, bazı ülkelerden parlamento başkanları ve bakanlar da katıldı.

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