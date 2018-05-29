Gürcistan'daki 5.1'lik deprem, Doğu Karadeniz'deki fay hattını tetkiledi, yarılmayı hızlandırdı

Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, depremin olası etkilerine dikkat çekerek, dolgu alanında riskli yapılarıyla bilinen şehirde acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. Yazıcı, "Gürcistan'daki depremin ardından Karadeniz'deki fay hattı tetiklendi. Fay hattındaki yarılma devam etti. Tehlikenin arttığı konusunda bir değerlendirme yapılarak deprem bölgeleri sıralamasında değişikliğe gidildi. 4'üncü sırada yer alan Rize, 3'üncü dereceye çıkarıldı. Bunun nedeni ise fay hattının aktif hale gelmesi. Şu an kara sınırlarımız içinde deprem olasılığı ve fay hatlarıyla ilgili geniş çalışmalar var. Akdeniz, Marmara, Ege'de kısmen fay hatları ile ilgili çalışmalar yapılmıştı. Şimdi Karadeniz'de bu çalışma yapılıyor. Bildiğimiz kadarıyla karadan 7.5 kilometre açıkta bir fay hattı var. Bu fay hattı aktif hale geldi. Gürcistan depreminin de olma nedeni bu fay hattı olarak biliniyor. Rize'nin Pazar ilçesinde 3 ay önce yaşanan depremin nedeniyse denizdeki bu fay hattındaki küçük bir fay çatlamasıdır" diye konuştu.

Olası depremde faturanın ağır olabileceğine dikkat çeken Yazıcı, "Gönül ister ki yaşanabilecek bir depremde mal kaybı olsun ama canlara bir şey olmasın. Umarım böyle bir şey olmaz. Deprem olasılığı, yapılarımızın standarda uygun olmaması, riskli binaların fazla olması, bu işlemlerin bir an önce yapılması gerektiği gerçeğini öne çıkarıyor" dedi.

"BİNA DAHİ KABUL ETMİYORUZ AMA İNSANLAR İÇİNDE YAŞIYOR"



Rize'de 1970'li yıllardan bugüne kadar gelen, mimarlık ve mühendislik kurallarına uymayan çok sayıda bina olduğunu kaydeden Yazıcı, olası depremde binaların etkileneceğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz bu binaların çoğunu bina dahi kabul etmiyoruz ama insanlar içinde yaşıyor. Bu binalarla ilgili 2 ay önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ilimize geldi. Binalarla ilgili raporları değerlendirdiler. Bu alanla ilgili bir kentsel dönüşümün başlayacağı belirtildi. İlk etapta valilik binası ile kültür merkezi arasındaki binaların revize edilmesi gündeme geldi. Bu konuda ciddi bir çalışmanın olduğunu biliyoruz. Burada yapılacak olan işin kentin dinamikleri ile paylaşılarak hızlanacağını söylediler. Bizse bazı olmazsa olmazları kendilerine sunuyoruz. Şehrin ticaret aksının yoğun olduğu bu alandaki esnafı nereye taşıyacağız? Örnek verirsek lokantalar, konfeksiyonlar var. Buralarda çalışan binlerce kişi var. Bu iş yerlerini kapatıyorum, diyemezsiniz. 1- 2 yıl kapatacaksınız da diyemezsiniz. Öncelikle bu alandaki esnafı ortak bir alanda oluşturulacak bir iş merkezine taşımak gerekiyor. Sonrasında ise konut alanları var. Bu konut alanlarını insanları mağdur etmeden nereye taşıyacağız, şehri ne tarafa doğru büyüteceğiz? Bunu büyütürken, hangi planlama esaslarına uygun hareket edeceğiz?"

DHA



