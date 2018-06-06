Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Prof. Dr. Hakan Karslı, Doğu Karadeniz'de deniz alanında yapılan deniz sismiği çalışmaları ile belirlenmiş kuzeydoğu-güneybatı uzanımı Rize, Trabzon ve Ordu faylarının varlığının bölge için deprem tehlikesi oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Karslı, "Bizim korku salmak gibi bir derdimiz yok. Sadece tehlikeye karşı önlem alma, önlem aldırma çabamız var" dedi.

"BAZI FAYLAR BELİRLENDİ"



Doğu Karadeniz Bölgesi'nde deprem riskine karşı Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Prof. Dr. Hakan Karslı değerlendirmede ve uyarılarda bulundu. Karadeniz'de petrol arama amaçlı yapılan sismik çalışmalar neticesine bazı fayların belirlendiğini belirten Prof. Dr. Karslı şunları kaydetti:

"Geçerli deprem haritasına göre gruplandırdığınızda, Trabzon 4'üncü bölge olarak gözüküyor. Fakat faya uzaklık ve yakınlık olarak değerlendirdiğiniz zaman bu durumun değişmesi lazım. Yapılan bina tasarımlarında da bu durumun dikkate alınması gerekir. Karadeniz'in deniz alanındaki fay sistemi bugün bile tam olarak bilinememekle birlikte 1990'lı yıllarda Karadeniz'de petrol arama amaçlı yapılan sismik çalışmalar neticesine bazı faylar belirlendi. Bu fayların ötesinde en yeni, güncel bulgularla birlikte Karadeniz'in hemen sahilinden paralel olarak uzanan bir ters fay niteliğinde bir fay da var."