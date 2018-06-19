Gürcistan Milli Günü resepsiyonu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye ve Gürcistan arasında her alanda ivme kazanan ilişkilerin, iş, ticaret ve yatırım gibi alanlara da olumlu yansımaları olduğunu söyledi.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadz'in ev sahipliğinde Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Maliye Bakanı Ağbal'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Bakan Ağbal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Gürcistan'ın, stratejik ortaklıklarını üst seviyelere taşımış iki komşu ülke olduğunu belirterek, "Haklarımız arasındaki yakın ve özel bağlar, siyasi, ekonomik ve beşeri alanlarda önceliklerimiz çerçevesinde şekillenen ilişkilerimize güç kazandırmaktadır." dedi.

Ortak bir gelecek vizyonu paylaşan iki ülkenin benimsediği stratejik anlayışın, geçmişte Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hatlarının hayata geçirilmesine katkı sağladığını söyleyen Ağbal, bu anlayışın, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin açılışının yapılmasıyla zirveye ulaştığını vurguladı.