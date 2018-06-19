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Gürcistan Milli Günü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 22:18 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal: - "Her alanda ivme kazanan ilişkilerimiz, iş, ticaret ve yatırım gibi alanlara da fevkalade olumlu yansımaktadır" - Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadz: - "Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk kuruluşundan yüz yıl sonra bugün, Türkiye'nin istikrarı, güvenliği ve refahının, Gürcistan'ın istikrarı, güvenliği ve refahı ya da tersi olduğunu söylemekten gurur duyuyorum"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye ve Gürcistan arasında her alanda ivme kazanan ilişkilerin, iş, ticaret ve yatırım gibi alanlara da olumlu yansımaları olduğunu söyledi.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadz'in ev sahipliğinde Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Maliye Bakanı Ağbal'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Bakan Ağbal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Gürcistan'ın, stratejik ortaklıklarını üst seviyelere taşımış iki komşu ülke olduğunu belirterek, "Haklarımız arasındaki yakın ve özel bağlar, siyasi, ekonomik ve beşeri alanlarda önceliklerimiz çerçevesinde şekillenen ilişkilerimize güç kazandırmaktadır." dedi.

Ortak bir gelecek vizyonu paylaşan iki ülkenin benimsediği stratejik anlayışın, geçmişte Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hatlarının hayata geçirilmesine katkı sağladığını söyleyen Ağbal, bu anlayışın, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin açılışının yapılmasıyla zirveye ulaştığını vurguladı.

Ağbal, 12 Haziran'da Eskişehir’de açılışı yapılan ve önemli kısmı Gürcistan'dan geçen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesinin (TANAP) de yine bu stratejik vizyonun somut neticesi olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ilişkiler hızla gelişmektedir. Bugün Türk ve Gürcü vatandaşları, pasaportsuz olarak, sadece kimlik kartlarıyla birbirlerinin ülkelerine seyahat edebilmektedir. Benzer şekilde, Batum Havalimanı iki ülke tarafından ortaklaşa kullanılmaktadır. Ayrıca, ülkelerimiz arasında serbest ticaret anlaşması mevcuttur. 'Kazan-kazan' ilkesine dayanan bu yakın ve güçlü iş birliğinin nimetlerinden halklarımız da istifade etmektedir. Zira her alanda ivme kazanan ilişkilerimiz, iş, ticaret ve yatırımlar gibi alanlara da fevkalade olumlu yansımaktadır."

- "Gürcistan, Türkiye'nin güçlü desteğine inanıyor"

Büyükelçi Koplatadz da ülkesi ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklık, örnek teşkil eden diplomatik ilişkiler ve iyi komşuluğun, bölgenin refah ve güvenliğini sağlamak için jeopolitik durumu yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Koplatadz, "Gürcistan, NATO'ya aday bir ülke ve Afganistan'da NATO üyesi olmayan en büyük katılımcı olarak, NATO-Gürcistan Komisyonunun 10. yıl dönümü dolayısıyla yaklaşan 2018 Brüksel Zirvesinde, Türkiye'nin güçlü desteğine inanıyor." ifadesini kullandı.

Ülkesinin, Haziran 2014'te AB ile Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Alanını kapsayan bir ortaklık anlaşması imzaladığını hatırlatan Koplatadz, Gürcistan'ın geçen yıldan bu yana AB ülkelerine vizesiz giriş hakkı kazandığını anımsattı.

Koplatadz, "Gürcistan Demokratik Cumhuriyetinin ilk kuruluşundan yüz yıl sonra bugün, Türkiye'nin istikrarı, güvenliği ve refahının, Gürcistan'ın istikrarı, güvenliği ve refahı ya da tersi olduğunu söylemekten gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Ağbal ve Koplatadz'ın beraber pasta kestiği resepsiyon, misafirlere yapılan ikramlarla son buldu.

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