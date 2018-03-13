Gürcistan-Rusya ilişkileri

TİFLİS (AA) - Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin Rusya ile ilişkiler konusundaki danışmanı Zurab Abaşidze, Gürcistan ve Rusya arasında 2008'de kesilmiş diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasının mevcut durumda mümkün olmadığını söyledi.
Zurab Abaşidze bir Gürcü televizyonunda katıldığı canlı yayında Gürcistan ile Rusya arasındaki ilişkiler konusunda açıklamada bulundu.
Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili'nin Gürcistan ile Rusya arasındaki gergin ilişkiler konusunda geçen hafta Moskova yönetimine çağrıda bulunmasıyla ilgili değerlendirme yapan Abaşidze, iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda Cenevre'de Rusya ve Gürcistan arasında yürütülen müzakerelerin daha etkili olması gerektiğini vurguladı.
Başbakan Kvirikaşvili'nin ikili ilişkileri normalleştirmek için Rusya'ya gönderdiği yazının Gürcistan'daki muhalefet tarafından yanlış anlaşıldığını, Güney Osetya savaşının ardından kesilen diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin gündemde olmadığını ifade eden Abaşidze, "Bu durumda Rusya ile diplomatik ilişkiler nasıl yeniden sağlanabilir ki bu zaten mümkün değil. Bu konu gündemde yok ve olamaz. Bunu Ruslar bile iyi biliyor." diye konuştu.
- Kvirikaşvili'den Rusya'ya ilişkileri normalleştirme çağrısı
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Gürcistan ile Rusya arasındaki gergin ilişkilerin çözülmesi yönünde geçen hafta Moskova yönetimine çağrıda bulunmuştu.
Kvirikaşvili Moskova yönetimine gönderdiği yazıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için her iki tarafın bu yönde çaba göstermesi gerektiğini vurgulamıştı.
Gürcistan ile Rusya arasında 2008'deki Güney Osetya savaşının ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti. O tarihten bu yana iki ülke arasında görüşmeler sadece Cenevre'de gerçekleştiriliyor.
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