TİFLİS (AA) - Gürcistan-Rusya Savaşı'nın 10. yıl dönümü vesilesiyle Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputovicz ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Pavlo Rozenko Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal etmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Polonya Dışişleri Bakanı Czaputovicz ile Ukrayna Başbakan Yardımcısı Rozenko Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Güney Osetya'nın işgal hattında incelemelerde bulundu ve basına açıklamala yaptı.

Linkevicius, "On yıl önce yaşanan bu olayda, Gürcistan topraklarının yüzde 20'sinin işgal edilmesi normal olarak kabul edilmemelidir." ifadelerini kullanarak Gürcistan'la dayanışma içinde bulunduklarını belirtti.

Rusya'nın Gürcistan topraklarında yasa dışı faaliyetleri sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Czaputovicz de "Gayrimeşru olan herhangi bir faaliyet bizim için kabul edilemez. Hiçbir ülke zorla başka bir ülkenin sınırlarını değiştiremez." dedi.