TİFLİS (AA) - Gürcistan-Rusya Savaşı'nın 10. yıl dönümü vesilesiyle Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputovicz ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Pavlo Rozenko Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal etmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Polonya Dışişleri Bakanı Czaputovicz ile Ukrayna Başbakan Yardımcısı Rozenko Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Güney Osetya'nın işgal hattında incelemelerde bulundu ve basına açıklamala yaptı.
Linkevicius, "On yıl önce yaşanan bu olayda, Gürcistan topraklarının yüzde 20'sinin işgal edilmesi normal olarak kabul edilmemelidir." ifadelerini kullanarak Gürcistan'la dayanışma içinde bulunduklarını belirtti.
Rusya'nın Gürcistan topraklarında yasa dışı faaliyetleri sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Czaputovicz de "Gayrimeşru olan herhangi bir faaliyet bizim için kabul edilemez. Hiçbir ülke zorla başka bir ülkenin sınırlarını değiştiremez." dedi.
Czaputovicz, Güney Osetya ve Abhazya sorununun çözülmesi için Rusya dahil tüm tarafların Cenevre müzakerelerinin sürdürmesi gerektiğini kaydetti.
Rinkevics ise Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiklerini yineleyerek, bugün Gürcistan'la dayanışmak içinde bulunduklarını belirtti.
Gürcistan'da toprak sorunlarının yaşanmasında doğrudan Rusya Federasyonu'nu suçlayan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Rozenko da "Bütün sorumluluk Rusya Federasyonu'na ait, o doğrudan bir saldırgandır." ifadelerini kullandı.
Rozenko, Rusya'nın amacının Ukrayna ve Gürcistan'ın tam ilhakı olduğunu savundu.
- Güney Osetya Savaşı
2008'de Rusya ile Gürcistan arasında Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıktı. Savaşın ardından, Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.
Rusya Federasyonu, 2008'de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan, Rusya’ya diplomatik ilişkileri keserek yanıt vermişti.
Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin, Gürcistan ordusuyla cephe hattında halen Rus askerleri bulunuyor.
- "Barış ve Güvenlik İçin - Rusya-Gürcistan Savaşından 10. Yıl" konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek
Öte yandan başkent Tiflis'te bugün Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz ile Ukrayna Başbakan Yardımcısı Rozenko'nun katılımıyla "Barış ve Güvenlik İçin - Rusya-Gürcistan Savaşından 10. Yıl" konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.
İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyor
Darbe endişesi iddiası!
Uzmanlar uyardı: Bu işin geri dönüşü yok
Haydar Baş'a son dakika büyük şok! Yurt dışına çıkması yasaklandı
İstanbul Eylem Planı ile şehir ikiye bölünecek
California'da tarihin en büyük yangını! Trump eyalet yetkililerini ve itfaiyecileri suçladı
Ünlü model sahilde aşka geldi! Bir anda arkasını dönünce...
Bağcılar'da dehşet: 2 ölü
CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...
Şanlıurfa'da kayıp Mehmet Yalçın'ın cesedi bulundu! Arkadaşı üzerine beton döküp fayans dizmiş!
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Xiaomi Mi 8 satışa çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum