Gürcistan TBC Bankası İranlıların hesaplarını bloke etti

İSTANBUL (AA) - ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle Gürcistan'ın önde gelen özel bankalarından TBC Bankasının İranlılara ait hesapları bloke ettiği bildirildi.
Mehr Haber Ajansının haberine göre, Gürcistan'da İranlıların banka hesaplarının bloke edilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan İran-Gürcistan Ticaret Odası Başkanı Seyyide Fatemeh Mugimi, "Bu konuyu araştırdık. 'Bazı İranlıların hesapları bloke edildi' gibi kapalı bir cevap verdiler. Şu an bazı sebeplerle yeni hesap açmıyorlar." dedi.
Mugimi, ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle bazı İranlıların hesaplarının bloke edilmesinin söz konusu olduğunu kaydetti.
TBC Bankasının aldığı kararla ekonomik yaptırımlara maruz kalan İran, Suriye, Sudan, Kuzey Kore, Libya ve Küba vatandaşlarının Gürcistan'da oturum almadan banka hesabı açamadıkları belirtiliyor.
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
Adolf Hitler nasıl ve kaç yılında öldü? Gizem çözüldü
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!
Vatandaşların akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!
İlber Ortaylı'yı şaşırtan sürpriz! Bir anda karşısında görünce sahnede öylece kaldı
İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum