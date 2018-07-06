"Gürcistan topraklarının işgali kabul edilemez"

TİFLİS (AA) - Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiklerini ifade ederek, "Belçika ve Avrupa Birliği (AB) bu konuda mutabık kalıyoruz ki böylesi bir işgal kabul edilmez." dedi.

Reynders, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile bir araya geldi.

Zalkaliani ve Reynders, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Belçika hükümetinin, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecinde Gürcistan'a destek verdiğini kaydeden Zalkaliani, bunun Gürcü hükümeti ve halkı için çok önemli olduğunu söyledi.

Zalkaliani, Abzhazya ve Güney Osetya bölgelerinin Rusya tarafından işgal edildiğini ileri sürerek, Rusya'nın hedefinin bu toprakları ilhak etmek olduğunu söyledi.

Tiflis yönetimi olarak Gürcistan ile Rusya arasındaki çatışmaların barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını kaydeden Zalkaliani, bu yönde uluslararası ortakların da destek vermelerinin son derece önemli olduğunu vurguladı.