Gürcistan uyruklu hırsızlar polisten kaçamadı

Başkentte hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ve Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı evlerden ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarları üzerine ortak çalışma başlattı.
Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda hırsızlık olaylarının gerçekleştiği çevrede araştırma yaptı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen zanlıları, Ankara'ya getirenlerin Gürcistan uyruklu G.K. ve L.B. olduğu tespit edilince zanlıların bulundukları adrese operasyon düzenlendi.
- Özel kapı göbeği açma aparatı tasarlamışlar
G.K, L.B, V.T. ve M.B'yi gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramada özel tasarlanmış kapı göbeği açma aparatı, mağazalardaki alarmlı ürünleri etkisiz hale getirmek için kullanılan içi alüminyumla kaplı özel çanta, çalıntı cep telefonları ve ayakkabılar ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K, L.B, ve M.B çıkarıldıkları mahkemece "evden ve açıktan hırsızlık" suçlarından tutuklandı, V.T. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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