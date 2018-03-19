TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, "1915 Çanakkale Ruhu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy" konulu panel düzenledi.
Yunus Emre Tiflis Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Prof.Dr. Nebi Gümüş, Tiflis YEE Müdürü Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca ile Büyükelçilik çalışanları, iş adamları, Tiflis'te yaşayan Türkiye ve Gürcistan vatandaşları katıldı.
Gümüş panelde, Çanakkale Deniz Zaferi'ni anmak üzere Tiflis'te bir program gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Çanakkale Savaşı'nın bir milletin çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla nasıl bir olması gerektiğini, bir ve beraber olmanın ne anlama geldiğini gösterilmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.
Nebi Gümüş "Dün, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Afrin'e girmiş olan Türk askerinin çevreyi ve binaları yıkmadan, sivil kayıpların olmaması için olağanüstü gayret göstererek elde ettiği bu zafer sıradan zaferler gibi değerlendirilmemelidir." dedi.
YEE Tiflis Enstitüsü Müdürü Koca da temsil ettiği enstitünün bulunduğu her yerde Türk kültürü, sanatı ve tarihini aktardığını belirterek, Çanakkale ruhunun geçmişten günümüze kadar aynı şekilde devam ettiğini göstermek için paneli organize ettiklerini söyledi.
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