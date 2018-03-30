Gürcistan’da 31 Mart katliamının kurbanları anıldı

Ermeni kuvvetlerinin 1918’de Azerilere yönelik düzenlediği ve yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırıların 100. yıl dönümünde Gürcistan’ın Azerbaycan Büyükelçiliği’nde anma etkinliği düzenlendi.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Azerbaycan Büyükelçiliği’nde "31 Mart Azerbaycanlılar Soykırım Günü" anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte soykırım kurbanlarının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, 31 Mart soykırımı hakkında belgesel film gösterildi. Program kapsamında Ermeni kuvvetlerinin Azerbaycanlılara yönelik saldırılarını yansıtan fotoğraf ve kitaplar da sergilendi.

Programda konuşan Azerbaycan’ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, "31 Mart soykırımı Ermenilerin tarih boyunca halkımıza karşı soykırım yaptığını ve bu sürecin kasıtlı ve ultra ideolojik olarak yapıldığını kanıtlıyor. Ermeniler uydurma ’Büyük Ermenistan’ hülyalarını gerçekleştirmek için tarihi koşullardan ve himayedarlarının desteğinden kullanarak bölgeyi Azerbaycanlılardan ve sivil milletlerden temizlemek, yalnız Ermenilerin yaşadığı Nazi devleti kurmak istediler” dedi.

Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ise etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “31 Mart 1918’de Azerbaycan halkına yapılan katliamın 100. yılı için Azerbaycan Büyükelçiliğinin buradaki anma törenine katıldım. Böyle katliamların bir daha olmaması için işbirliğimizin Azerbaycan’la, Gürcistan’la Türkiye arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bu katliamların müstebitlerinin de unutulmaması gerektiğini söyledim“ dedi.

Yazgan, “Biz kimseye düşman değiliz, biz insanlığa düşman olana düşmanız. Halklar arasında düşmanlık olmamalıdır. Ama yıkıcı diğer milletlerin temel insan haklarını tanımayan ideolojilerin zararı bu katliamlarla görüldü. Dolayısıyla bu yıkıcı, yakıcı ideolojilere izin verilmemesi lazım aynen DEAŞ gibi” ifadelerini kullandı.