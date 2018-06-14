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Gürcistan'da başbakan adayı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:45 | Son Güncelleme

Gürcistan'da iktidar partisi Gürcü Hayali yeni başbakan adayı olarak, eski Maliye Bakanı 36 yaşındaki Mamuka Bakhtadze'yi gösterdi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da eski Maliye Bakanı Mamuka Bakhtadze iktidardaki Gürcü Hayali partisi tarafından başbakanlığa aday gösterildi.

Başbakan Giorgi Kvirikaşvili'nin dün görevinden istifa etmesinin ardından bugün akşam saatlerinde iktidardaki Gürcü Hayali partisinde yeni başbakan adayının belirlenmesi için bir toplantı düzenlendi.

Partinin Tiflis'teki merkezinde yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Gürcü Hayali Siyasi Konseyi Üyesi Milletvekili Arçil Talakvadze, eski Maliye Bakanı Bakhtadze'yi başbakan adayı gösterdiklerini bildirdi.

Talakvadze'nin ardından konuşan başbakan adayı 36 yaşındaki Bakhtadze, Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik entegrasyonu sürecinin hızlandırılması, etkili ve ekonomik adımların atılması ve eğitime destek verilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Dün görevinden istifa eden eski Başbakan Kvirikaşvili'nin kabinesinde 2017 Kasım'dan bu yana Maliye Bakanı olarak görev alan Bakhatadze, 2013-2017 yılları arasında Gürcistan Demiryolları Genel Müdürü olarak çalıştı.

Gürcistan anayasasına göre, Gürcü Hayali partisinin 7 gün içerisinde yeni başbakan adayı ve yeni kabine listesini Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili'ne sunması gerekiyor.

Margvelaşvili'nin parlamentoya bir hafta içinde yeni kabine listesini göndermesi gerekiyor.

- Kvirikaşvili'nin istifa kararı

Başbakan Kvirikaşvili, Gürcü Hayali Başkanı Bidzina İvanişvili ile bazı temel konularda fikir ayrılıkları yaşadığını belirterek, dün görevinden istifa etmişti.

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