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Gürcistan'da cinayet davasındaki tahliye kararına binlerce kişiden protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 01:51 | Son Güncelleme

Tiflis'te iki öğrencinin öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasında bir tutuklunun tahliye edilmesi üzerine maktullerden birinin babası tarafından başlatılan eylem kalabalık bir protestoya dönüştü - Gürcistan Başsavcısı İrakli Şotadze'nin istifasına neden olan protestoya katılan binlerce kişi, "asıl katilleri korumakla" suçladıkları Başbakan Giorgi Kvirikaşvili ve bakanların da istifası talebiyle eylemlerini sürdürüyor

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaklaşık 6 ay önce bir kavga sırasında iki öğrencinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan iki zanlıdan birinin mahkemece salıverilmesi binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Tiflis Şehir Mahkemesi, geçen yıl öğrenciler Davit Salaridze ve Levan Dadunaşvili'nin bir kavga sırasında öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasında iki tutukludan birini tahliye etti.

Davit Salaridze'nin babası Zaza Salaridze bu kararı protesto amacıyla önce Tiflis Mahkemesi, daha sonra ise Başsavcılık binası önünde akşam saatlerinde eylem yaptı.

Salaridze, Gürcistan Başsavcılığını 6 ay boyunca "soruşturma sürecini etkisiz yürütmekle" suçladı. "Asıl katillerin dışarıda olduğunu, katillerin hükümet çevrelerine yakın olduğunu ve savcılığın onları koruduğunu" iddia eden maktulün babası, Gürcistan Başsavcısı İrakli Şotadze'nin istifasını istedi.

- Protestocu kalabalığın büyümesi başsavcının istifasını getirdi

Zaza Salaridze'nin çağrısıyla Başsavcılık binası önünde toplanan vatandaşlar, Başsavcı Şotadze'ye istifası çağrısında bulundu. Bunun üzerine Şotadze'nin görevinden istifa ettiği belirtildi.

Şotadze'nin istifasını yeterli görmeyen Salaridze ise kendisine destek veren grupla protestoya devam etmek için parlamento binasının karşısına geldi. Kalabalık, asıl katilleri korumakla suçladıkları hükümete istifa çağrısı yaptı.

Gece geç saatlerde protestocularla müzakere için gelen Başbakan Giorgi Kvirikaşvili, birkaç dakikalık konuşmasının ardından göstericilerin agresif davranışları nedeniyle koruması eşliğinde bölgeden uzaklaştı. Daha sonra bir basın toplantısı düzenleyen Kvirikaşvili, iki öğrencinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma konusunda hükümetin elinden geleni yapacağını söyledi.

Hükümet istifa etmeden dağılmayacaklarını belirten Zaza Salaridze ve destekçileri protestolarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
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