Gürcistan'da cinayet davasındaki tahliye kararına binlerce kişiden protesto

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaklaşık 6 ay önce bir kavga sırasında iki öğrencinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan iki zanlıdan birinin mahkemece salıverilmesi binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Tiflis Şehir Mahkemesi, geçen yıl öğrenciler Davit Salaridze ve Levan Dadunaşvili'nin bir kavga sırasında öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasında iki tutukludan birini tahliye etti.

Davit Salaridze'nin babası Zaza Salaridze bu kararı protesto amacıyla önce Tiflis Mahkemesi, daha sonra ise Başsavcılık binası önünde akşam saatlerinde eylem yaptı.

Salaridze, Gürcistan Başsavcılığını 6 ay boyunca "soruşturma sürecini etkisiz yürütmekle" suçladı. "Asıl katillerin dışarıda olduğunu, katillerin hükümet çevrelerine yakın olduğunu ve savcılığın onları koruduğunu" iddia eden maktulün babası, Gürcistan Başsavcısı İrakli Şotadze'nin istifasını istedi.

- Protestocu kalabalığın büyümesi başsavcının istifasını getirdi

Zaza Salaridze'nin çağrısıyla Başsavcılık binası önünde toplanan vatandaşlar, Başsavcı Şotadze'ye istifası çağrısında bulundu. Bunun üzerine Şotadze'nin görevinden istifa ettiği belirtildi.