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Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 17:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili: - "Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Ekim 2018'de düzenlenmesine karar verildi"

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Ekim 2018'de yapılacağı bildirildi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Cumhurbaşkanlığı seçiminin belli olan tarihine ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Margvelaşvili, Başbakan Mamuka Bakhatdaze ile cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi üzerinde anlaştıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Ekim 2018 tarihinde düzenlenmesine karar verildi. Bu karar Gürcistan Başbakanı ile anlaşılarak verildi." dedi.

Margvelaşvili seçimde kendisi adayı olup olmayacağını henüz belli olmadığını, bunu uygun bir zamanda açıklayacağını ifade etti.

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi de cumhurbaşkanlığı seçimi için henüz aday göstermedi.

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