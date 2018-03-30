Gürcistan’ın Batum kentinde düzenlenecek "Deniz Yıldızı 2018" tatbikatı için "TCG Fatih ve TCG Volkan" Türk savaş gemileri Gürcistan’a geldi.
TCG Fatih ve TCG Volkan Türk savaş gemileri "Deniz Yıldızı 2018" tatbikatı için Gürcistan’a geldi. Batum limanında düzenlenen karşılama törenine Acara Hükümetinin Başkanı Zurab Pataradze, Batum Belediye Başkanı Laşa Komahidze ve Türkiye Batum Başkonsolosu Makbule Koçak katıldı.
Törenin ardından Türk deniz askeri ekibinin rehberleri ile Acara hükümet başkanı Zurab Pataradze’nin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda, iki ülke arasındaki işbirliğine değinildi. 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Türk savaş gemileri, Gürcistan Sınır Muhafız Birliği’nin katılımıyla denizcilik manevralarına başlayacak. "Deniz Yıldızı 2018" tatbikatında askeri gemilere, TuğamiralCemal Özden Yazıcıoğlu başkanlık edecek. Ayrıca Gürcü vatandaşları da askeri gemileri ziyaret edebilecek.
Acara Özerk Cumhuriyeti Başkanı Zurab Pataradze, “Türkiye bizim için önemli bir ortak dost ülke. Türkiye bizim Avrupa’ya entegrasyonumuzu destekliyor ve eminim gelecekteki ortak ülkelerle ilişkilerimiz çok önemli. Karadeniz kıyısının güvenliği için benzer ziyaretlerin çok önemli olduğunu belirtmek isterim ve umarım benzer ziyaretler önce olacaktır" dedi.
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