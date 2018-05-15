Gürcistan'da ilk teravih namazı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını Tiflis Cuma Mescidi'nde kıldı.

Tiflis'te yaşayan ya da geçici olarak başkentte bulunan Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için Tiflis Cuma Mescidi'ne akın etti.

Namaza Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Prof. Dr. Nebi Gümüş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Tiflis Okulları yetkilileri de katıldı.

Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, namazın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Müslümanların ramazan ayını kutladı.

"İnşallah tuttuğumuz oruç, kıldığımız namazlar hem Gürcistan'a hem de tüm dünyaya sevgi ve barış getirecek." ifadelerini kullanan Aliyev, dünyanın birçok ülkesinde devam eden çatışmaların sona ermesi için tüm Müslümanları hep birlikte dua etmeye çağırdı.