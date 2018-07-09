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Gürcistan'da kaybolan Amerikalı aile ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 14:54 | Son Güncelleme

Gürcistan'da kaybolan Amerikalı aile ölü bulundu

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın Tuşeti ilçesindeki Khada Vadisi'nde kaybolan Amerikalı çift ile 4 yaşındaki çocuklarının ölü bulunduğu bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı Organize Suçlarla Mücadele Bölüm Başkanı Mamuka Çelidze düzenlediği basın toplantısında, 3 gündür devam eden arama çalışmaları sonunda vadide çiftin ve 4 yaşındaki çocuklarının cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

Çelidze toplantıda, baba R.S. ve 4 yaşındaki çocuğun, Gürcistan vatandaşı M.K. tarafından av tüfeği ile öldürüldüğünü ifade etti.

Öldürülen cocuğun annesi L.S'nin ise olay yerinden kaçmaya çalışırken vadiye düşerek hayatını kaybettiğini aktaran Çelidze, cinayetleri işleyen M.K'nin gözaltına alındığını bildirdi.

Aile bireylerinin hem ABD hem de Gürcistan vatandaşlığına sahip olduğu ve son 6 yıldır Gürcistan'da yaşadıkları öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, daha önce söz konusu ailenin 6 Temmuz'da Khada Vadisi'nde kaybolduğuna dair haber alındığını duyurmuştu.

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Gürcistan'da ABD'li çift ölü bulundu

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