Gürcistan'da madende patlama

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın Tkibuli kentindeki kömür ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında 4 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada sabah erken saatlerde Mindeli kömür ocağında patlama olduğu belirtildi.
Açıklamada, göçük altında kalan 4 madencinin yaşamını yitirdiği, 6 madencinin de yaralandığı kaydedildi.
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