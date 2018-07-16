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Gürcistan'da madende patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 09:48 | Son Güncelleme

Kömür ocağındaki metan gazı patlamasında 4 kişi öldü

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın Tkibuli kentindeki kömür ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında 4 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada sabah erken saatlerde Mindeli kömür ocağında patlama olduğu belirtildi.

Açıklamada, göçük altında kalan 4 madencinin yaşamını yitirdiği, 6 madencinin de yaralandığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan'da maden kazası

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